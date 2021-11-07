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Hamileleri etkileyen Zika virüsü, her geçen gün yayılıyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Zika virüsü vakaları her geçen gün artıyor. Hükümet vakalarla mücadele için teyakkuzda olduğunu açıklarken, eyalette alarm durumuna geçildi. Öte yandan insanlara sivrisinek yoluyla bulaşan virüsün en çok hamile kadınları tehdit ettiği biliniyor.

07 Kasım 2021 Pazar 14:45
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Hamileleri etkileyen Zika virüsü, her geçen gün yayılıyor
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindekiKanpur bölgesinde 13 yeni vaka bildirildi. Yeni vakalarla birlikte eyalette son iki haftada ortaya çıkan toplam vaka sayısı 79'a yükselmiş oldu.

''HÜKÜMET TEYAKKUZDA''

Delhi Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia Cumartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetinin teyakkuzda olduğunu ve gelişmeleri izlediğini söyledi. "Sistemimiz teyakkuzda" diyen Sisodia, herhangi bir vaka bildirilmesi durumunda gereğinin yapılacağını belirtti.

SİVRİSİNEKLERİN ÜREME ALANLARI YOK EDİLİYOR

Uttar Pradeş'in Delhi ile sınırı bulunuyor ve her gün binlerce kişi iş için Delhi eyaletine gidip geliyor. Uttar Pradeş'te yetkililer durumla mücadele etmek için belediyeye bağlı ekipleri, hastalıktan etkilenen bölgelere sevk etti. Ekipler bölgede denetimlerde bulunuyor ve sivrisinek üreme alanlarını yok etmek için sisleme gibi gerekli önlemleri alıyor.

EYALETTE ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Eyalette bulunan tüm devlet hastaneleri de yüksek alarm durumuna geçti ve Zika virüsü enfeksiyonu vakalarını kontrol etmek ve tespit etmek amacıyla tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bir sağlık yetkilisi, "Virüsün bulaştığı kişilerin tedavisi için bütün hastanelerde gerekli düzenlemeler yapılıyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastanelerde tarama işlemi artırıldı ve hastalar sıkı bir şekilde izleniyor."

EN ÇOK HAMİLE KADINLARI ETKİLİYOR

Sivrisinekle bulaşan bir virüs olan Zika ilk olarak 1947 yılında teşhis edildi ve ilk zamanlar sağlık açısından önemli bir tehdit olarak görülmedi. Ancak Brezilya'da 2015 yılında patlak veren büyük bir salgında, hamile kadınlara bulaşması halinde ağır doğum kusurlarına yol açabileceği anlaşıldı. Hindistan'da ilk Zika virüsü salgını 2017 yılında bildirildi

Anahtar Kelimeler:
HindistanZika Virüsü
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