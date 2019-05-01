Hapis cezası aldığını öğrenen sanık, duruşmada yüzüne asit döktü

Pazartesi günü yaşanan olaydan sonra hastaneye kaldırılan Marc Marshall adlı adamın durumunun kritik olduğu bildiriliyor. Olay sırasında üzerine asit dökülen bir mahkeme görevlisi de tedavi altına alındı.
Kamera kayıtlarından, Marshall'ın mahkeme girişinde güvenlikten geçerken, içinde asit bulunan şişeden bir yudum içtiği de anlaşıldı.
'Çığlık atıp şişeyi yüzüne boca etti'
Mahkeme görevlileri, sanığın yüzüne su döktü.
Ambulans görevlileri mahkemede müdahale ettikleri Marshall'ın hayati tehlikesi olduğunu söyledi.
Ciddi sağlık sorunları olduğu belirtilen adamın 2016'da polis tarafından gözaltına alınırken de kendini boynundan bıçakladığı belirtiliyor.