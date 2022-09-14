Hastaların sağlam dişlerini çekip milyonlarca avro kazandılar

Lionel Guedj (42) ve babası Carnot Guedj (70), Marsilya kentinin yoksul bir semtinde, 2006-2012 yılları arasında yüzlerce hastayı tedavi etti. Ancak, küçük sorunlarla kapılarını çalanlara hiç gerekmediği halde pahalı tedaviler uyguladı ve devletten parasını tahsil etti. Kaplama veya dolgu için gidenlerin sağlam dişlerini çekti veya kanal çalışması yaptı.

Hakim Celine Ballerini, devleti dolandırdıkları ortaya çıkınca haklarında dava açılan ikilinin sosyal güvenlik dairesinden azami kazancı sağlamak amacıyla sistematik olarak ‘çalıştıklarını’, yüzlerce gereksiz tedavi uyguladıklarını söyledi. Lionel Guedj’i sekiz, onun yanında yarı zamanlı çalışan babası Carnot Guedj’i beş yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme salonundaki 100’ü aşkın mağdurdan alkış aldı. Baba-oğulun cezaevine götürülürken çekilen görüntülerinin yer aldığı video sosyal medyada 2 milyona aşkın kez izlendi.

Savcı, Lionel Guedj’in 327 hastanın ‘sağlam dişlerine’ 3 bin 900 kanal tedavisi uyguladığını, dişleri çekip yerlerine köprü yaptığını, 2010’da 2,9 milyon avroyla Fransa’nın en çok kazanan diş hekimi olduğunu söyledi.

2006-2012’de 9,5 milyon avroluk yat, lüks otomobil ve ev satın alan Guedj’in mahkemede şahit olarak dinlenen hastalarından biri 18 yaşındayken diş minesiyle ilgili bir sorun nedeniyle kapısını çaldığını, ancak onun 24 sağlam dişini çektiğini ve bunu da doğru dürüst yapmadığını anlattı. O zamandan beri ağrı içinde yaşadığını, toplum içine çıkmaktan çekindiğini dile getirdi.

Bir başka hastası, ona gittiği süreçte sürekli enfeksiyonla karşı karşıya kaldığını, bunun sebebiyet verdiği ağız kokusu nedeniyle fırındaki işini bıraktığını anlattı.