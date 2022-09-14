Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
banner107

Hastaların sağlam dişlerini çekip milyonlarca avro kazandılar

Fransa’da devletten parasını tahsil etmek üzere ‘gereksiz yere’ uyguladıkları tedavilerle milyonlarca avro kazanan diş hekimi baba-oğul hapis cezasına çarptırıldı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:26
43 Okunma
Hastaların sağlam dişlerini çekip milyonlarca avro kazandılar


Lionel Guedj (42) ve babası Carnot Guedj (70), Marsilya kentinin yoksul bir semtinde, 2006-2012 yılları arasında yüzlerce hastayı tedavi etti. Ancak, küçük sorunlarla kapılarını çalanlara hiç gerekmediği halde pahalı tedaviler uyguladı ve devletten parasını tahsil etti. Kaplama veya dolgu için gidenlerin sağlam dişlerini çekti veya kanal çalışması yaptı.

Hakim Celine Ballerini, devleti dolandırdıkları ortaya çıkınca haklarında dava açılan ikilinin sosyal güvenlik dairesinden azami kazancı sağlamak amacıyla sistematik olarak ‘çalıştıklarını’, yüzlerce gereksiz tedavi uyguladıklarını söyledi. Lionel Guedj’i sekiz, onun yanında yarı zamanlı çalışan babası Carnot Guedj’i beş yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme salonundaki 100’ü aşkın mağdurdan alkış aldı. Baba-oğulun cezaevine götürülürken çekilen görüntülerinin yer aldığı video sosyal medyada 2 milyona aşkın kez izlendi.

Savcı, Lionel Guedj’in 327 hastanın ‘sağlam dişlerine’ 3 bin 900 kanal tedavisi uyguladığını, dişleri çekip yerlerine köprü yaptığını, 2010’da 2,9 milyon avroyla Fransa’nın en çok kazanan diş hekimi olduğunu söyledi.

2006-2012’de 9,5 milyon avroluk yat, lüks otomobil ve ev satın alan Guedj’in mahkemede şahit olarak dinlenen hastalarından biri 18 yaşındayken diş minesiyle ilgili bir sorun nedeniyle kapısını çaldığını, ancak onun 24 sağlam dişini çektiğini ve bunu da doğru dürüst yapmadığını anlattı. O zamandan beri ağrı içinde yaşadığını, toplum içine çıkmaktan çekindiğini dile getirdi.

Bir başka hastası, ona gittiği süreçte sürekli enfeksiyonla karşı karşıya kaldığını, bunun sebebiyet verdiği ağız kokusu nedeniyle fırındaki işini bıraktığını anlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan'dan 50 asker şehit oldu
Azerbaycan'dan 50 asker şehit oldu
En hassas burçlar
En hassas burçlar
"Ermenistan, ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor"
"Ermenistan, ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim