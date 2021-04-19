Hastanelerde yer kalmadı

İran'da koronavirüs salgını her geçen gün büyüyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesud Merdani, "Hastanelerde hasta kabul edecek yer kalmadı. Bu nedenle hastane yerleşkelerinde nefes darlığı çeken ve ayakta tedavi gören COVID-19 hastaları için servisler açıldı" dedi.

Merdani, gelinen noktayı "kriz üstü" şeklinde değerlendirerek, günde 100-150 civarında yatış verilmesi gereken hastayı, ayakta tedavi edip evlerine göndermek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Vaka ve ölü sayıları her geçen gün daha da artacak"

Mevcut durumun savaş haliyle kıyaslanması gerektiğini vurgulayan Merdani, kısıtlamaya gidilmemesi durumunda vaka ve ölü sayılarının her geçen gün daha da artacağını aktardı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir günde COVID-19 nedeniyle 398 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı toplam can kaybı 67 bin 130'a, vaka sayısı da 2 milyon 261 bin 435'e çıktı.