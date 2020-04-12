"Hayatımı kurtardılar"

Yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) yakalanıp yoğun bakımda 3 gün geçiren Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanlarına teşekkür notu yolladı.

Londra'daki St Thomas Hastanesi'ndeki doktor ve hemşirelere yönelik kısa bir açıklama yapan Johnson "Ne kadar teşekkür etsem azdır. Onlara hayatımı borçluyum" dedi.

Johnson bir hafta süren tedavisi sürecinde oksijen desteği almış, perşembe günü yoğun bakımdan çıkmıştı.

Mail on Sunday gazetesi de Johnson'ın tedavisiyle ilgili bazı ayrıntıları haberleştirdi. Gazete, ölümle burun buruna gelen Birleşik Krallık Başbakanı’nın hamile olan nişanlısının kendisine mektup gönderdiğini ve doğmamış çocuklarının ultrason fotoğrafını paylaştığını yazarak, bunun Johnson'ın moralini yükselttiğini aktardı.

“Doktorlar ve hastane yönetimi Johnson’ın hastaneye üç gün önce gelmesini bekliyordu” bilgisini paylaşan gazete Johnson’ın durumunun ağır olduğu dönemde bakanların ve başbakanlık çalışanlarının dua ettiğini belirtti.

55 yaşındaki başbakanın yardımla kısa yürüyüşler yapabildiği açıklanmıştı.

Ancak Johnson'ın görevine ne zaman dönebileceği ve 16 Nisan'da ülkede sona erecek tecrit uygulamasını uzatıp uzatmayacağı henüz netleşmedi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Johnson'ın sağlığının iyiye gittiği vurgulanarak "Başbakan henüz iyileşme sürecinin başında ve sağılık ekibinden tavsiyeler almayı sürdürecek" dendi.

Johnson'ın yokluğunda Dışişleri Bakanı Dominic Raab önemli toplantılara başkanlık yapmayı sürdürüyor.

Birleşik Krallık'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı cumartesi günü 10 bine yaklaşmıştı.

Independent Türkçe, Reuters, Daily Mail