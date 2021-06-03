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Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 711 bini geçti

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 172 milyon 670 bine yükseldi

03 Haziran 2021 Perşembe 23:39
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Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 711 bini geçti

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 156 bini, Hindistan'da 28 milyon 572 bini, Brezilya'da 16 milyon 720 bini ve Fransa'da 5 milyon 685 bini geçti.

Dünya genelinde Koronavirüse karşı bugüne dek 2 milyar dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Koronavirüs aşısının dağıtım planını açıkladı.

ABD’de ayrıca, günlük ortalama Koronavirüs vaka ve ölü sayılarının Mart 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Amerikalı bilim insanları, mesajcı ribonükleik asit (mRNA) bileşimi içeren Koronavirüs aşılarının, vücuttaki antikor seviyesi düştükten sonra dahi bağışıklık sağlayabileceğini bildirdi.

Hindistan hükümeti, yerli aşı geliştiricisi Biological-E ile üçüncü aşama klinik denemeleri süren Koronavirüs aşısından 300 milyon dozluk anlaşma imzaladı.

Avrupa Birliği (AB), Koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler arasına Japonya'yı dahil etti.

Almanya'nın Köln kentinde Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır izin verilmeyen konserler, vaka sayılarındaki düşüşle yeniden başladı.

Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan iç çatışmalar ve insani kriz nedeniyle ülkenin Kovid-19'un yeni merkez üssü olabileceği uyarısı yapıldı.

Meksika'da, Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan incelemelerin ardından 223 bin 568 olarak güncellendi. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin son 1 yılı göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmalar sonucunda, salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 4 bin 272 fazla olduğu belirtildi.

Küresel aşı rekabetinden ötürü yeterli miktarda Koronavirüs aşısına erişemeyen Sahra Altı Afrika'da 1 milyon doz aşının uygulandığı ülke sayısı 3 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Coronavirüs
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