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Himalayalar'da en az 9 dağcı öldü

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:42
Himalayalar'da en az 9 dağcı öldü

Himalaya Dağları'nda, yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında en az dokuz dağcı yaşamını yitirdi.

Himalaya Times'ın haberine göre, Himalaya Dağları'ndaki, 7 bin 193 metre yükseklikteki Gurja Dağı yamaçlarında toprak kayması meydana geldi.

Dağın yamaçlarında 3,500 metrede kurulan bir trekking kampında bulunan beşi Koreli, dördü Nepalli dokuz kişi yaşamını yitirdi.

Nepal Trekking Kampı Müdürü Wangchu Sherpa, ölenler arasında Koreli trekking ekibinin lideri Kim Chang-ho ve Nepalli destek elemanlarının bulunduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, toprak kayması ağır bir kar fırtınasının ardından yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
HimalayalarDağHaberKKTC
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