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Hindistan'da 8 Mart: Binlerce kadın, çiftçi protestolarında

Hindistan'da binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin eylemine katıldı.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:21
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Hindistan'da 8 Mart: Binlerce kadın, çiftçi protestolarında

Pencap, Haryana ve Uttar Pradeş'ten gelen kadınlar Yeni Delhi'deki protestolara iştirak etti.

Hardal tarlalarını temsil eden sarı örtüler takan binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde küçük çaplı yürüyüşler düzenleyerek yeni tarım yasaları karşıtı sloganlar attı.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden binlerce çiftçi, protestolarının 100'üncü günü olan 6 Mart'ta başkent Yeni Delhi'nin dışındaki büyük bir otobanı trafiğe kapatmıştı.

Hint çiftçilerin protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

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