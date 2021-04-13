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Hindistan'da ağır bilanço!

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da, son 24 saatte 161 bin 736 COVID-19 vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 13 milyon 689 bin 453 oldu.

13 Nisan 2021 Salı 11:13
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Hindistan'da ağır bilanço!

Ülkede en fazla vaka, 3 milyon 458 bin 996 ile Maharaştra, 1 milyon 172 bin 882 ile Kerala, 1 milyon 74 bin 869 ile Karnataka eyaletlerinde saptandı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

879 kişi öldü

Son 24 saatte 879 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 171 bin 58'e yükseldi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 253 bin 697'ye ulaştığı ülkede, 1 milyon 264 bin 698 kişinin tedavisi sürüyor.

Dün en yüksek vaka tespit edilmişti

Ülkede dün, 168 bin 912 olarak açıklanan günlük vaka sayısı, Hindistan'da ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 30 Ocak 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçmişti.

Aşı sayısı 108 milyon dozu geçti

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 108 milyon 533 bin 85 doz olduğunu duyurdu.

COVID-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Karnataka'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Diğer yandan, vaka sayısının 1 milyon 74 bin 869'a ulaştığı Karnataka'da eyalet Başbakanı B.S. Yediyurappa, yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki vaka artışına rağmen sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını belirtti.

Yediyurappa, halka COVID-19 önlemlerine uyma çağrısı yaptı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHindistan
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