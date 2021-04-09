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Hindistan'da ağır bilanço!

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Son 24 saatte 131 bin 968 yeni vaka tespit edildi.

09 Nisan 2021 Cuma 11:05
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Hindistan'da ağır bilanço!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 131 bin 968 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 60 bin 542 oldu.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk COVID-19 vakasının görülmesinden bu yana en

Bir günde 780 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 780 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da ölenlerin sayısı 167 bin 642'ye yükseldi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 11 milyon 913 bin 292'ye ulaştığı ülkede, 979 bin 608 kişinin tedavisi sürüyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Maharaştra, Delhi ve Karnataka'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yarısına yakını (56 bin 289 vaka) Maharaştra eyaletinde görüldü. Eyalette hafta sonları ve hafta içi yerel saatle 20.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Başkent Yeni Delhi ve çevresinde 7 bin 437 yeni vaka tespit edilirken 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Yasağın 30 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor.

Öte yandan vaka sayılarının hızla artışa geçtiği ve 6 bin 570 vakanın görüldüğü Karnataka eyaletinde 6 şehirde yarından itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağın 20 Nisan’a kadar sürmesi bekleniyor.

24 saatte 3 milyondan fazla aşı yapıldı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 milyon 691 bin 511 doz aşı yapıldığını bildirdi. Böylece ülkede uygulanan aşı sayısı 94 milyon 334 bin 262'ye ulaştı.

COVID-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKoronavirüs
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