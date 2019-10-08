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Hindistan'da baraj gölünde selfie çekmek isteyen 4 kişi boğuldu

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki bir baraj gölünde selfie çekmek isteyen dört kişi boğuldu.

08 Ekim 2019 Salı 14:51
Hindistan'da baraj gölünde selfie çekmek isteyen 4 kişi boğuldu

Hint polisi, Pambar baraj gölüne giren ve el ele tutuşarak selfie çekmek isteyen, aralarında yeni evli bir çiftin de olduğu altı kişiden birinin ayağının kayması sonucu diğer beş kişiyi de suya çektiğini belirtti.

Olayda yeni evli kadının ve ailesinden üç kişinin boğulduğunu bildiren polis, suda dengesini sağlamayı başaran eşinin ise yalnızca kız kardeşini kurtarabildiğini ifade etti.

Polis, baraj gölü sularında kaybolan dört kişinin cesetlerine ulaşıldığını kaydetti.

Karnataka eyaletinde, 2017'de, selfie çekerken yaşanan ölümlerin önüne geçmek için 11 turistik bölgeye "selfie öldürebilir" yazılı tabelalar yerleştirilmesini ve sosyal medya üzerinden selfie çekmenin tehlikelerine karşı uyaran mesajlar paylaşılmasını öngören bir kampanya başlatılmıştı.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yürütülen çalışmaya göre, Hindistan'da 2011-2017 yıllarında 259 kişi selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Dünyada selfie ölümlerinin en yaygın olduğu ülke Hindistan. Hindistan'ı, Rusya, ABD ve Pakistan takip ediyor.

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Hindistan
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