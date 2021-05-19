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Hindistan'da Covid-19 salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 529 ölüm

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte kaydedilen 4 bin 529 ölüm ile günlük can kaybı sayısında rekor kırıldı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:57
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Hindistan'da Covid-19 salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 529 ölüm

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle mücadele edilen Hindistan'da günlük ölüm sayısındaki endişe verici artış sürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 267 bin 334 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 25 milyon 496 bin 330'a yükseldiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 329 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölüm sayısında rekor kırılırken, toplam can kaybı sayısı da 283 bin 248'e ulaştı. Ülkede en son günlük ölüm sayısında dün 4 bin 329 ile rekora ulaşılmıştı. Günlük vaka sayısı ise haftalar sonra ilk kez Pazartesi günü 300 binin altına düşmüştü.

Vaka sayısındaki düşüşe rağmen ölüm sayısındaki artışın nedenlerine değinen doktorlar, bu durumun ilaç ve ekipman yetersizliği ile hastaların sağlık kuruluşlarına başvurmada geç kalmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Dr. Aafrin Shabbir yaptığı açıklamada, "Covid-19 vakalarındaki düşüşe rağmen ölüm oranları daha yüksek. Bunun nedeni, hastaların ağır duruma geldiklerinde hastaneye gelmeleridir. Nefes darlığı ve oksijene ihtiyaç duyduklarında, tedavi son derece zor hale gelmektedir. Virüsün ilerlediğini bildiğimizde hastayı tekrar stabil hale getirmemiz gerekiyor. Üstelik bu durumda oksijen ve yatak eksikliği sıkıntıyı daha da arttırdı. Buna ek olarak, birkaç ilacın bulunmaması ve zamansız tedavi, durumu daha da kötüleştirdi" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında ikinci konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
HindistanCovid19Korona Virüs
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