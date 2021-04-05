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Hindistan'da günlük vaka sayısı ilk defa 100 bini aştı

ABD ve Brezilya’dan sonra Covid-19’dan en fazla etkilenen Hindistan’da günlük vaka sayıları ilk kez 100 bini aştı. Sadece Maharaştra’da bir günde 57 bin 74 vaka kaydedilirken ülkede virüs nedeniyle toplam 165 bin 101 kişi hayatını kaybetti.

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:25
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Hindistan'da günlük vaka sayısı ilk defa 100 bini aştı

Yeni tip corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayıları toplamda ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 103 bin 558 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 589 bin 67'ye ulaştı.

Son 24 saatte 478 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 165 bin 101'e yükseldi.

SON 7 AYIN ZİRVESİNDE

ABD’den sonra ilk kez bir ülke günlük vaka sayılarında 100 bini aşarken Hindistan’da daha önce en yüksek seviye 16 Eylül 2020'de 97 bin 859 olarak kaydedilmişti.

Covid-19’dan en fazla etkilenen Maharaştra’da bir günde 57 bin 74 vaka kaydedilirken, şehirde hastaneler hastaları tedavi etmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

En kötü etkilenen eyalet Maharashtra'daki hastaneler, hastalar tarafından istila ediliyor. Maharashtra bir gecede 57.074 yeni vaka bildirdi.

Yetkililer, Maharaştra eyaletinde vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle bugün itibarıyla alışveriş merkezleri, bar, sinema salonları ve ibadethanelerin geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Eyalette ayrıca hafta sonları ve hafta içi 20.00-07.00 arası sokağa çıkma yasağı getirildi.

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsHindistan
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