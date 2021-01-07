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Hindistan'da ‘inek bilimi’ sınavı yapılacak

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümetinin girişimiyle çok sayıda vatandaşın kutsal saydığı inekler hakkında şubat ayında ülke çapında sınav yapılacak. Katılımcılar soruları Hintçe, İngilizce ve 12 yerel dilde çözebilecek.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:44
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Hindistan'da ‘inek bilimi’ sınavı yapılacak

Aljazeera'nın haberine göre, inek bilimi konusunda sanal ortamda çoktan seçmeli 100 sorunun sorulacağı sınava, çocuklar, yetişkinler ve aynı zamanda yabancılar katılabilecek.

Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara ödüller ve sertifikalar verilecek.

Modi yönetiminin kurduğu ulusal inek koruma ajansı Rashtriya Kamdhenu Aayog'a (RKA) göre sınavın amacı, insanların inekler hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamak ve insanları bu hayvanlara daha duyarlı hale getirmek.

RKA'nın sınava yönelik yayınladığı çalışma notlarında, farklı inek ırkları hakkında bilgilerin yanı sıra hayvan kesmenin depremlere neden olduğu iddiası yer alıyor.
Modi hükümetinin, Hindistan'da ineklere daha çok siyasal ve mezhepsel kimlik kazandırdığı ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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