Hindistan'da ormanda 11 aslan leşi bulundu

"HindustanTimes"ın haberine göre, Gucerat eyaletinde yer alan Gir Ormanları'nda yetkililer ölü aslanlara rastladı.

Orman yetkililerinden P. Purushothama, "Ormanın doğu bölgesinde 11 aslan leşi bulduk. Ölen hayvanlardan organ örnekleri alarak Junagadh Hayvan Hastanesine gönderdik. Otopsi sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Orman ve Çevre Dairesi yetkililerinden Dr. Rajiv Kumar Gupta, eyalet hükümetinin, aslan ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirtti.

Gupta, ilk bulguların aslanların birbirini öldürdüğü yönünde olduğunu ifade etti.

2015 sayımı, Gir ormanlarının 520 aslana ev sahipliği yaptığını ortaya koymuştu.