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Hindistan'da özel okul ücretleri düşürülünce okul çalışanları sokaklara döküldü

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde aralarında öğretmenlerin de bulunduğu en az 3 bin özel okul çalışanı, hükümetin okul ücretlerini düşürme kararını protesto etmek için sokaklara akın etti.

23 Şubat 2021 Salı 15:27
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Hindistan'da özel okul ücretleri düşürülünce okul çalışanları sokaklara döküldü

Eyalet başkenti Bengaluru'da bir araya gelen özel okul çalışanları, federal hükümetin bu yıl özel okul ücretlerini yüzde 30 düşürme kararını protesto etmek için Freedom Park'a yürüdü.

Bengaluru'da 10'dan fazla özel okulun yer aldığı yürüyüşe 3 binden fazla özel okul çalışanı katılırken, protesto gösterisi nedeniyle kent trafiğinde büyük çaplı aksamalar yaşandı.

Protestocular, indirim kararının iptali ve öğretmenler için "hibe" desteği sağlanması talebinde bulundu.

Eyaletteki çok sayıda özel okul da hükümetin söz konusu kararına tepki olarak bugün eğitime ara verdi.

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