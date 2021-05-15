Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Flaş Haber
Plajlara maskesiz girmek yasak
Kapat

Hindistan'da salgından 3 bin 890 kişi hayatını kaybetti

15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:21
23 Okunma
Hindistan'da salgından 3 bin 890 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 890 bin kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 326 bin 98 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 372 bin 907'ye, toplam can kaybı sayısı 266 bin 208'ye yükseldi.

Ülkede 3 milyon 673 bin 780 hastanın tedavisi sürüyor.

HİNDİSTAN'IN BÜYÜK KENTLERİNDE SALGIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük Kovid-19 vakaları 26 bini aşarken son 24 saatte görülen vaka sayısı 8 bin 506 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de ise 4 Nisan'da 11 binden fazla vaka görülürken bu sayı son 24 saatte 2 binin altına düştü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, halka Kovid-19 kısıtlamaları ve tedbirlerine uymaya devam etmeleri çağrısında bulunarak mücadele edip salgını yeneceklerini söyledi.

Modi ayrıca, sırası gelen vatandaşların ivedilikle Kovid-19 aşılarını yaptırmalarını salık verirken, sağlık ekipmanı ve ilaç ihtiyacının yurt içi üretim ve ithalatla tedarik edilmeye çalışıldığını kaydetti.

AŞILAMA KAMPANYASI

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 180 milyon 457 bin 579 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Poonawalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri ile Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı
İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri ile Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı
Guatemala'daki yanardağ aylardır lav püskürtüyor
Guatemala'daki yanardağ aylardır lav püskürtüyor
İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim