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Hindistan'da son 24 saatte 13 bin 586 yeni vaka

Hindistan'da son 24 saatte 13 bin 586 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası görüldü, 336 kişi hayatını kaybetti.

19 Haziran 2020 Cuma 11:09
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Hindistan'da son 24 saatte 13 bin 586 yeni vaka

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 586 kişide daha COVID-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 380 bin 532'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 336 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 573'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede COVID-19'dan iyileşen kişi sayısı da 10 bin 386 artışla 204 bin 711'e yükseldi.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Son Güncelleme: 19.06.2020 11:13
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19Hindistan
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