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Hindistan'da yeni rekor

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Virüs kaynaklı can kaybı da 168 bin 436'ya çıktı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 10:37
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Hindistan'da yeni rekor

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 145 bin 384 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 205 bin 926 oldu.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk COVID-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

794 kişi yaşamını yitirdi

Son 24 saatte 794 kişinin COVID-19 nedeniyle öldüğü Hindistan'da ölenlerin sayısı 168 bin 436'ya yükseldi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 11 milyon 990 bin 859'a ulaştığı ülkede, 1 milyon 46 bin 600 kişinin tedavisi sürüyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Yeni vakaların yüzde 83'ü, 10 eyalette görüldü

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yüzde 83'ü, Maharaştra, Çatisgarh, Uttar Pradeş, Delhi, Karnataka, Kerala, Madhya Pradeş, Tamil Nadu, Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde görüldü.

En çok vakanın görüldüğü Maharaştra'da hafta sonu boyunca birçok eyalette belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

24 saatte 3 milyondan fazla aşı yapıldı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 milyon 415 bin 55 doz aşı yapıldığını bildirdi. Böylece ülkede uygulanan aşı sayısı 98 milyon 75 bin 160'a ulaştı.

COVID-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
HindistanKoronavirüsCoronavirüsCovid19
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