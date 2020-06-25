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Hindistan'da yıldırım isabet eden 23 kişi öldü

Hindistan'da şiddetli yağışlar sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

25 Haziran 2020 Perşembe 14:49
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Hindistan'da yıldırım isabet eden 23 kişi öldü

Hükümet yetkilisi Upendra Pal, yaptığı açıklamada, gök gürültülü sağanağın etkili olduğu, ülkenin doğusundaki çeşitli kesimlere yıldırım düştüğünü belirtti.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 23 kişiden 13'ünün Bihar eyaletinin Gopalganj bölgesindeki çiftliklerde çalışan kişiler olduğunu bildiren Pal, yaralanan 10 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Bihar eyaletinde, 2019'un Temmuz ayında, şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayı arasında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Anahtar Kelimeler:
HindistanYıldırım Düşmesi
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