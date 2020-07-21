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Hindistan'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 111'e çıktı

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi.

21 Temmuz 2020 Salı 17:05
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Hindistan'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 111'e çıktı

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyaletteki sellerden şimdiye kadar yaklaşık 2,5 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, Sonapur bölgesinde 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Assam genelinde sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 111'e yükseldiği belirtildi.

Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, eyalet genelinde afet mağdurları için kurulan yardım kamplarına yerleştirildi.

Eyalet Afet Müdahale Fonu (SDRF), yerel yönetim yetkilileri ve yerel halk tarafından yürütülen ortak çalışmalarda pazar gününden pazartesi gününe kadar 291 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Assam eyalet Başbakanı Sarbananda Sonowal, eyalette selden etkilenen birkaç bölgeyi ziyaret ederek durum değerlendirmesinde bulundu ve yerel yetkililere, sel mağdurları için gerekli düzenlemeleri yapma talimatı verdi.

Eyalet genelinde etkili şiddetli yağışlar ve heyelanlarda yollar, köprüler, su yolları ve diğer altyapı hasar gördü. Afetten etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çay yetiştiriciliğiyle ünlü Assam'da her yıl yağış mevsiminde çay ekim alanları sel altında kalıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Hindistan'daki Hint gergedanlarının en büyük evi olan, eyaletteki 430 kilometrekarelik alana sahip Kaziranga Milli Parkı'nın yüzde 85'inin sular altında kaldığı belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
HindistanSelHeyelan
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