Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Hindistan hava kirliliğiyle mücadele için tek-çift plaka uygulamasına geçti

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:09
Hindistan hava kirliliğiyle mücadele için tek-çift plaka uygulamasına geçti

Hindistan'ın başkenti Delhi'de güvenli seviyelerin fazlasıyla üzerine çıkan hava kirliliği, yetkilileri trafiğe çıkan araç sayısını azaltacak tedbirlere yönlendirdi.

Alınan kararla bugünden itibaren plaka numarası tek ve çift rakamla biten özel araçlar aynı gün trafiğe çıkamayacak. Uygulamanın 15 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Hindistan benzer uygulamaları 2016 ve 2017 yıllarında da devreye sokmuştu.

Trafiğe çıkan araç sayısının geçici olarak azaltılmasının, kısa vadede hava kirliliğini azaltıcı yönde etki yapıp yapmadığı yönünde net bir veri bulunmuyor.

Delhi halkına mümkün olduğunca açık havada vakit geçirmemeleri çağrısı yapılıyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de PM 2.5 olarak adlandırılan havadaki zararlı partikül yoğunluğu, güvenli seviye eşiğinin oldukça üzerine çıkmış durumda.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkinci Türk-Rus kara devriyesi başladı
İkinci Türk-Rus kara devriyesi başladı
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Türkiye DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin ablasını yakaladı
Türkiye DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin ablasını yakaladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim