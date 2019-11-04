Hindistan hava kirliliğiyle mücadele için tek-çift plaka uygulamasına geçti

Hindistan'ın başkenti Delhi'de güvenli seviyelerin fazlasıyla üzerine çıkan hava kirliliği, yetkilileri trafiğe çıkan araç sayısını azaltacak tedbirlere yönlendirdi.

Alınan kararla bugünden itibaren plaka numarası tek ve çift rakamla biten özel araçlar aynı gün trafiğe çıkamayacak. Uygulamanın 15 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Hindistan benzer uygulamaları 2016 ve 2017 yıllarında da devreye sokmuştu.

Trafiğe çıkan araç sayısının geçici olarak azaltılmasının, kısa vadede hava kirliliğini azaltıcı yönde etki yapıp yapmadığı yönünde net bir veri bulunmuyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de PM 2.5 olarak adlandırılan havadaki zararlı partikül yoğunluğu, güvenli seviye eşiğinin oldukça üzerine çıkmış durumda.