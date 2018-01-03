Hindistan İsrail ile silah anlaşmasını iptal etti

Hindistan hükümetinin, İsrail’in Rafael savunma şirketi ile yaptığı 500 milyon dolar değerindeki silah anlaşmasını iptal ettiği bildirildi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Rafael savunma şirketi yönetimi, Hindistan hükümetinin daha önce aralarında imzalanan yarım milyar dolarlık silah anlaşmasının iptal edildiği yönündeki resmi kararı kendilerine ilettiğini belirtti.

Haberde, söz konusu anlaşmanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ocak ayının ortalarında Hindistan’a düzenleyeceği 4 günlük resmi ziyaret öncesi iptal edilmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Füzeler Hindistan'ın ilk uçak gemisinde kullanılacaktı

Rafael savunma şirketi tarafından üretilen füzeler, üretilmekte olan Hindistan'ın ilk uçak gemisinde kullanılacaktı.

İsrail, son zamanlarda Hindistan'a silah tedarikinde önemli bir ülke haline gelmiş, iki ülke arasında milyonlarca dolarlık silah anlaşmaları imzalanmıştı.

Geçen nisan ayında Hindistan ile İsrail arasında orta mesafeli havadan karaya füze, füze fırlatma rampaları ve iletişim teknolojisi sağlama amacıyla iki milyar dolarlık askeri anlaşma imzalanmıştı.