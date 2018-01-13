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Hindistan’da helikopter ve feribot kazası

Hindistan’da helikopter ve feribot kazası oldu. Ölü ve kayıplar var...

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:22
Hindistan’da helikopter ve feribot kazası
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Hindistan'da helikopter ve feribot kazası oldu.

7 kişiyi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 3 kişinin arandığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Donanma Sözcüsü D. Sharma, yaptığı açıklamada, devlete ait petrol şirketi çalışanlarını taşıyan helikopterin Mumbai'den kalktıktan sonra Umman Denizi'nde düştüğünü kaydetti.

Helikopter enkazının yakınında 4 kişinin cesedinin bulunduğunu belirten Sharma, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Öte yandan Hindistan'da Maharaştra eyaletinde çocukları taşıyan feribotun batması sonucu en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, polis yetkilileri, Umman Denizi'nde 40 öğrenciyi taşıyan feribotun battığını belirterek, olayda 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve kayıp 6 çocuğun arandığını ifade etti.

Yetkililer, 32 çocuğun kurtarıldığını kaydetti. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

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