Hindistan’da vaka sayısı rekor kırdı!

Nagpur'daki Devlet Tıp Koleji ve Hastanesi’nden Avinash Gawande, “900 yataklı bir hastaneyiz, ancak dışarıda bekleyen yaklaşık 60 hasta var ve onlar için yerimiz yok” dedi. Başbakan Narendra Modi'nin memleketi Gujarat is hastanelerde oksijen tüpleri yetersiz olduğu için uzun ambulans kuyruklarıkları oluştu.