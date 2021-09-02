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Hindistan’ı sarı listeye alan İngiltere, Türkiye’yi kırmızı listede bıraktı: Turizmciler tepkili

Kovid-19 vaka sayılarının zirvelerde olduğu Hindistan’ı sarı listeye alan İngiltere, Türkiye’yi kırmızı listede bıraktı. İngiltere’nin bu tutumu hem İngiltere’de yaşayan Türklerin hem de turizmcilerin tepkisine sebep oldu.

02 Eylül 2021 Perşembe 08:57
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Hindistan’ı sarı listeye alan İngiltere, Türkiye’yi kırmızı listede bıraktı: Turizmciler tepkili

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları gibi kriterleri göz önünde bulundurarak yeşil, sarı ve kırmızı olarak adlandırdığı ve trafik ışık sistemi dediği risk listesini 3 haftada bir güncelliyor.

Geçen günlerde yapılan liste değişikliğinde ise sarı listeye geçmesi düşünülen Türkiye yine kırmızı listede kaldı. Bu durum birçok kesim tarafından tepki görürken, turizmi de derinden etkiledi. 2021 sezonundan umudunu kesip 2022 sezonu için erken rezervasyon yaptıracak İngiliz turistler, Türkiye’nin kırmızı listede olmasından endişe duyup yönünü başka ülkelere çevirdi.

'Kararın siyasi olduğu kanıtlandı'

Kararın siyasi olduğunu dikkat çeken İngiltere Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Engin Sertoğlu, “Birleşik Krallık, yapmış olduğu güncelleme ile maalesef Türkiye’yi beklenti olan sarı ülkeler kategorisine almayıp kırmızı ülke statüsünde tutmaya devam ediyor. Bugüne kadar yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla bu konunun bilimsel olduğu, Türkiye’nin varyant sayılarını giriş yapmadığı, bu nedenle Türkiye’nin bilgilerine yeterince sahip olmadıklarını gerekçe göstererek kırmızı ülkeler kategorisinde tuttuklarını belirttiler. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bu durumu kendi ağızıyla açıkladı. Fakat görülen o ki bu yapılan değerlendirme ile bunun gerçekleri yansıtmadığı. Her ne kadar İngiltere bu konuya bilimsel yaklaştığını söylese de Türkiye yeteri kadar veri girişi sağlamış olmasına rağmen, birçok ülkeden daha yüksek veri akışı sağlamış olmasına rağmen maalesef Türkiye’yi kırmızı ülkeler statüsünde tuttular. Bu kararın bugüne kadar siyasi olmadığını iddia eden İngiltere hükümeti, artık yaptığı icraat ile net olarak bu kararın siyasi olduğunu bizlere kanıtlamış oldu” diye konuştu.

'Türk turizmini İngiltere pazarı açısından çok ciddi olarak etkiledi'

Türkiye’nin turist kaybettiğini söyleyen Sertoğlu, “Hindistan gibi varyantın kaynağı olan bir ülke şu anda sarı ülkeler kategorisinde, sağlık sistemi çökmüş durumda. İnsanların sokakta hayatını yitirdiği bir ülkenin İngiltere’ye girişi mümkün fakat Türkiye’den gelen insanlar, otel karantinası zorunluluğu ve binlerce pound para ödemek zorunda bırakıldı. Bu karar net olarak anlaşılıyor ki İngiltere hükümetinin içerisindeki Hindistan orijini bakanlar ağırlıklarını koyup Hindistan’dan seyahatleri serbest hale getirdiler. Maalesef biz Türkiye olarak bu konuda başarılı olamadık. Şu an görülen o ki bir sonraki değerlendirme 16 Eylül civarlarında olacak. O tarihe kadar Türkiye yine kırmızı ülke statüsünde ve seyahat maalesef mümkün değil. Bu Türk turizmini İngiltere pazarı açısından çok ciddi olarak etkiledi. İngiltere pazarı özellikle 2022 yaz sezonu için satışların başlayacağı dönemde kırmızı ülke statüsünde kalarak tatil satın alacak insanları tedirgin durumda bırakıyor. Bu da 2022 yaz sezonu tatil tercihi yapacak insanları Türkiye’den uzaklaştırıyor. Yunanistan, İspanya ve diğer ülkeler bu anlamda Türkiye pazarı müşterisini alıyor” şeklinde konuştu.

'Çalışmalara devam ediyoruz'

Türkiye’nin sarı listeye geçmesi için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Sertoğlu, “Türkiye, elinden gelen çabayı sarf ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda İngiltere’ye gelen Hindistan uyruklu insanların sahte PCR testi ile ülkeye giriş yaptığı tespit edildi. Bu onlarla değil yüzlerle, binlerle ölçülebilecek sayıda. Türkiye, kırmızı ülke kategorisinde kalıp Hindistan sarı ülke oluyorsa bu düşündürücüdür. Biz yine çok ciddi çalışmalara devam ediyoruz. İngiltere hükümetini sıkıştırıyoruz. Kendilerine buradaki Türk kökenli milletvekilleri üzerinden mektup gönderiyoruz ve bu sorunu aşmak istiyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 02.09.2021 16:22
Anahtar Kelimeler:
Hindistanİngiltere
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