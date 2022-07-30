Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Flaş Haber
Girne'de ani ölüm!
Kapat

Hitler'in "saati" açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı

Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu tahmin edilen saat, ABD’de bir müzayedede 1,1 milyon dolara satıldı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:41
35 Okunma
Hitler'in "saati" açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı
banner48

Independent gazetesinin haberine göre, saat, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı.

Hitler’e 1933’te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat açık artırmayla 1,1 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayede evine göre, Fransız askerleri saati 1945’te Hitler’in Bavyera Alpleri’ndeki evi Berghof’tan "hatıra" olarak aldı.

Üzerinde gamalı haç (svastika) ve AH baş harflerinin yazılı olduğu saatin Huber marka olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı.

34 Yahudi liderin yazdığı açık mektupta, saatin satışı "tiksindirici" olarak nitelendirildi ve Nazi eşyalarının müzayededen kaldırılması istendi.

Daha önce, Nazilere ait çok sayıda parçayı satışa çıkaran müzayede evi, tarihi korumayı amaçladığını açıkladı.

Hitler'in Münih'teki evinde bulunan, kendisine ait "Kavgam" kitabının kopyası, geçen yıl Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde 20 bin 655 dolara satılmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış
Müslüman Kardeşler siyasetten çekildiğini açıkladı
Müslüman Kardeşler siyasetten çekildiğini açıkladı
Berlin'de 'karartma'
Berlin'de 'karartma'










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim