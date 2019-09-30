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Hollanda'da hayvanseverlere uyarı: Köpeklerin yeri yatak değil

Hollanda'da hükümetin bağımsız danışma organı olan Hayvan İşleri Konseyi (RDA), insanlar ile hayvanlar arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "hayvanların insanlaştırılmaması" uyarısında bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:42
Hollanda'da hayvanseverlere uyarı: Köpeklerin yeri yatak değil

Sınırsız sevgi ve aşırı şımartılmanın, hayvanların refahını olumsuz etkilediğini belirten konseye göre, köpeklerin yeri, yatak değil.

Hayvan İşleri Konseyi; Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı'nın talebi üzerine hayvan refahı konusunda kapsamlı bir rapor hazırladı.

Hayvan refahı konusunda son 25 yılda Hollanda'da ciddi ilerlemeler yaşandığı kaydedilen raporda, hayvancılık sektöründe hâlâ sorunlar bulunduğu belirtildi.

Trouw gazetesinin aktardığı rapora göre, çiftliklerde hayvan üretimi, kuyruk kesme, sıkışık kafesler, nakliye sırasında ölüm gibi konularda sıkıntı yaşanıyor.

Hollanda hayvan

Konsey, hayvanlar ile insanlar arasında yeni bir ittifaka gerek duyulduğuna işaret ederek, hayvan refahı konusunda en büyük olumsuzluklardan birinin, "sınırsız insan sevgisi" olduğunu vurguladı.

Raporda; kedi, köpek, tavşan veya hamster gibi hayvanların, sahipleri tarafından sık sık kendi çocuğu ya da yaşam ortağıymış gibi şımartıldığı belirtildi. "Hayvanların insanlaştırılması riskine" dikkati çekilen raporda, "Köpeklerin yeri yatak değil" ifadesi yer aldı.

'Aşırı sevgi zarar verebiliyor'

Rapora göre, aşırı sevgi ve insanlaştırılmaları, hayvanlara zarar verici hale gelebiliyor, bazen hem sahibinde hem de hayvanda hayal kırklığı yaratabiliyor. Hayvana nasıl davranması gerektiği konusunda baskı ve telkinlerde bulunulması, iyi niyetli bir tutum gibi görünse de, bu durum, hayvanda kişisel özelliklerinin kaybolması başta olmak üzere çeşitli davranış sorunlarına yol açabiliyor.

Evcil hayvanlara kışın sokağa çıkarken üşüyecekleri korkusuyla giysiler giydirilmesi, ahırdaki atlara battaniye örtülmesi gibi davranışların da, onları doğal yapılarından uzaklaştıdığı vurgulanan raporda, şöyle denildi:

"Bazen hayvanların, insanlardan farklı olduğunu unutuyoruz. Hayvanlar, kendi doğal yapılarındaki gibi davranamadıkları zaman sorun olur. Oturma odasında hayvan bakmak güzel belki ama, giydirilen kazağı kirlenir korkusuyla sevimli bir köpeğin çamurda dolaşmasına izin verilmemesi onda sorun yaratır."

'Kırma köpekler sağlık sorunu yaşayabiliyor'

Raporda, bazı insanların kendi görümümlerine uygun; belli vücut ölçülerine sahip hayvan tercih ettiği kaydedilerek, bu nedenle özellikle farklı köpek türleri üretildiği vurgulandı.

Komisyon'a göre, bu nedenle birçok köpek türü, ömür boyu sağlık sorunu yaşıyor.

Yine atlarda, sahiplerinin isteği üzerine tüylerini kesme, kuyruk takma gibi işlemler nedeniyle hayvanlara gereksiz yere acı çektiriliyor.

köpek

Hayvan İşleri Konseyi, tarımsal alanda mücadele edilen fare, meşe kurdu ve çeşitli böcek türleri konusunda da uyarılarda bulundu. Konseyin raporuna göre, ekosistemde önemli bir yere sahip olan bu hayvanlar, kuşlar ve memeliler için gıda işlevi görürken, bitkilerin üremesinde de önemli bir rol üstleniyor.

Konsey, "haşere" olarak adlandırılan canlılara yönelik kontrolün, "hayvan dostu" haline dönüştürülmesini istedi. Konseye göre, tarım ilacı ve kimyasal gübre kullanımı, doğadaki canlıların yaşam kalitesine zarar veriyor. Hayvan refahı ile ilgili önlemler, doğadaki canlıların korunmasına yansıtılmıyor.

Konsey, hayvan refahı ile ilgili sorunların zamanında tespit edilebilmesi amacıyla her 4 yılda bir raporu yenileyecek.

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