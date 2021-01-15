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Hollanda'da hükümet istifa etti

Başbakan Mark Rutte hükümetinin, hükümeti binlerce aileyi mali yıkıma sürükleyen çocuk bakımı desteklerinin kötü yönetiminden sorumlu tutan bir rapor üzerine, toplu olarak istifa ettiği açıklandı.

15 Ocak 2021 Cuma 15:08
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Hollanda'da hükümet istifa etti

Hollanda ulusal yayıncısı NOS'un haberine göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte hükümeti çocuk bakımı desteklerinin kötü yönetilmesi nedeniyle toplu olarak istifa etti.

Rutte'nin Kral Willem-Alexander'ı karar hakkında bilgilendirdikten sonra basın toplantısı yapacağı açıklandıç

Karar, geçtiğimiz ay, hükümet kontrolündeki vergi dairesinde bürokratların binlerce aileyi mali yıkıma sürüklediğini ortaya çıkaran bir meclis soruşturmasının ardından geldi.

Soruşturma raporunda, yaklaşık 10 bin ailenin haksız yere on binlerce euroluk sübvansiyonu geri ödemeye zorlandığı ve bunun da işsizliğe, iflaslara ve boşanmalara yol açtığını belirtildi.

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