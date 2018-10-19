Hollanda'nın ilk cinsiyetsiz pasaportu verildi

Omroep Brabant'ın haberine göre Zeegers, "Bunun için yıllardır mücadele etmek zorunda kaldım. Artık kimse buna itiraz edemez" diye konuştu.

Zeegers'in doğum belgesinde de mahkeme kararına uygun olarak değişikliğin yapıldığı bildirildi.

Habere göre Zeegers, doğduğunda doktorlar cinsiyetini belirleyemediği için belgelere cinsiyeti erkek olarak geçmişti. Ancak Hollandalı, 2001 yılında ameliyatla kadın olmuştu. Zeegers daha sonra kendini ne bir erkek ne de bir kadın olarak hissetmediğini itiraf etmişti.