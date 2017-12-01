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Honduras'taki devlet başkanı seçimi

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta, hafta sonu yapılan devlet başkanı seçimine hile karıştırıldığı iddiaları ülkeyi karıştırdı.

01 Aralık 2017 Cuma 10:32
Honduras'taki devlet başkanı seçimi
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Muhalif aday Salvador Nasralla'nın pazartesi seçimi yüzde 5 farkla önde götürdüğü ancak aynı gün teknik bir arızadan dolayı oy sayımının birkaç saatliğine durduğu açıklanması üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

İki aday arasındaki oy farkının giderek azalması ve akabinde iktidardaki Ulusal Partinin adayı mevcut Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, göreve yeniden seçildiğini açıklaması, seçimlerde hile yapıldığı iddialarını artırdı.

Nasralla, resmi seçim sonuçları tanımayacağını açıkladı, seçim kurulu yetkililerini protesto eden destekçileri de bazı yolları trafiği kapatıp, lastikleri ateşe verdi.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Diktatörlüğe Karşı Birleşik Muhalefet isimli koalisyonunun lideri Nasralla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekçilerine protestoları barışçıl şekilde sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Seçimi üçüncü sırada götüren Liberal Parti adayı Luis Zelaya da destekçilerine "demokrasiyi savunmaları" çağrısı yaptı.

Seçim kurulu yetkilileri, bugün itibarıyla oyların yüzde 90'ının sayıldığını, Hernandez'in oyların yüzde 42,6'sını, Nasralla'nın ise yüzde 41,6'sını aldığını bildirdi.

Başkentteki bazı okul ve üniversiteler, hafta sonuna kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.
Her iki aday da kendisinin zafer kazandığını ileri sürüyor.

Nasralla ve Hernandez, dün, nihai sonuçlara saygı göstereceklerine dair belge imzalamış ancak oy sayımının yapıldığı bilgisayarda arıza çıktığının duyurulmasının ardından Nasralla, belgenin "geçerliliği olmadığını" söylemiş ve destekçilerini protestoya çağırmıştı. 

Honduras’ta, 2013'te yapılan devlet başkanı seçimlerinde Juan Orlando Hernandez oyların yaklaşık yüzde 36,5'ini alarak seçimi kazanmış, muhalefetin adayı Xiomara Castro ise hile yapıldığını iddia ederek sonucunu tanımayacağını açıklamıştı.

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