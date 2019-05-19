Honduras’ta küçük uçak düştü: 5 ölü

Olay, Honduras’ta bulunan Roatan adasında meydana geldi. Küçük uçağın, kıyıdan 400 metre uzaklıkta okyanusa düştüğü, uçağın pilotunun ve 4 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Ayrıca, yolculardan Anthony Frederick’in, uçağın düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

