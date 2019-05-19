Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare

Honduras’ta küçük uçak düştü: 5 ölü

Honduras’ta küçük uçak düştü. Uçaktaki 5 kişiden 4’ü olay yerinde, biri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19 Mayıs 2019 Pazar 12:31
Honduras’ta küçük uçak düştü: 5 ölü
banner44

  • Honduras'ta uçak düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

  • Olay, Honduras’ta bulunan Roatan adasında meydana geldi. Küçük uçağın, kıyıdan 400 metre uzaklıkta okyanusa düştüğü, uçağın pilotunun ve 4 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

  • banner41
    Yerel medya, pilotun Amerikalı, 4 yolcunun ise Kanadalı olduklarını duyurdu.

  • Ayrıca, yolculardan Anthony Frederick’in, uçağın düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
     

  • SON KARE

    SON KARE

    Düşen uçakta yer alanların son fotoğrafı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Honduras
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tel Aviv'de Eurovision protestosu
Tel Aviv'de Eurovision protestosu
Çin'de 7 tondan fazla fil dişi ele geçirildi
Çin'de 7 tondan fazla fil dişi ele geçirildi
Rüşvet teklif ettiği görüntüleri ortaya çıkan Avusturya Başbakan Yardımcısı istifa etti
Rüşvet teklif ettiği görüntüleri ortaya çıkan Avusturya Başbakan Yardımcısı istifa etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim