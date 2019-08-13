Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iade tasarısına karşı yürütülen protestolar nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Hong Kong basınından Sing Tao Daily gazetesinin haberine göre Hong Kong Uluslararası Havalimanında, dün protesto gösterilerinin yoğunlaşması nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi. İptal edilen uçuşların sayısı 200’ü geçti.

Havalimanında bugün itibarıyla bazı seferlere yeniden başlandı. Hong Kong havayolu şirketi Cathay Pacific Airways da sınırlı sayıda uçuş yapılacağını açıkladı.

Dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Hong Kong Uluslararası Hava Limanı’nda günlük bin civarı uçuş yapılırken, havalimanı yıllık ortalama 75 milyon yolcuya hizmet veriyor.

(BRT/TRT)