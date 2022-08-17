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Hyundai, elektrikli araç hazırlıyor

Hyundai, Türkiye'de üretilen i10'un yerini alacak iki yeni elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 21:22
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Hyundai, elektrikli araç hazırlıyor


Elektrikli otomobiller son yıllarda oldukça popüler ve birçok marka, yeni araçlarını piyasaya sürmek için birbirleriyle yarışıyor.

Gelen bilgilere göre Hyundai, Avrupa pazarı için iki yeni küçük elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor.

İki yıl içinde satışa çıkacaklar

2023 ve 2024 yıllarında piyasaya sürülmesi planlanan bu küçük modeller aynı platformu paylaşacak olsa da bu platformlar hakkında net bir bilgi yok. Söz konusu modeller, ülkemizde üretilen i10'un yerine gelecek.

Öte yandan, araçların BorgWarner kaynaklı entegre sürüş modülünü (iDM) kullanacakları biliniyor.

Bu sistem, 135 kW'a kadar güç üretme kapasitesine sahip ancak Hyundai'nin küçük şehir araçlarında sunulan azami güç daha az olacak.

Araçların tasarımı hakkında resmi bir bilgi olmasa da bir tanesinin gövde tipi olarak i10'un halefi olacağı söyleniyor.

Diğer model ise, tıpkı Hyundai Casper gibi küçük fakat crossover esintileri taşıyan bir model olarak karşımıza çıkacak.

Hyundai'nin Avrupa pazarı için geliştireceği bu iki modelin fiyatının 20 bin euronun altında olacağı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
HyundaiAraç
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