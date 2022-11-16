Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107
Flaş Haber
O isim görevden alındı
Kapat

İbre Ukrayna'ya döndü!

Polonya topraklarına Rus füzesi düştüğü iddiasıyla tırmanan gerilim, gelen son açıklamalarda azaldı. Füzenin Rusya tarafından değil, Rus füzelerini engellemek için Ukrayna tarafından atıldığı görüşü ağırlık kazandı. Acil toplanan NATO'dan ön bulgulara göre füzenin Ukrayna'ya ait olduğu açıklaması yapıldı. Polonya Cumhurbaşkanı da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili "Muhtemelen talihsiz bir kaza" dedi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 15:14
37 Okunma
İbre Ukrayna'ya döndü!



Rusya, dün Ukrayna'da 9 aydır süren işgalinin en ağır hava saldırılarından birini düzenledi. 

Aynı saatlerde Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki bir köyüne füze düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda olaya ilişkin ilk açıklamasında "Büyük olasılıkla Rus yapımı bir füzeydi. incelemeler sürüyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de füzenin Rusya tarafından fırlatıldığını belirtti.

Rusya ise iddiaları reddederek olayı "Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan kasıtlı bir provokasyon" olarak nitelendirdi. NATO üyesi olan Polonya'ya füze düşmesi ile gerilim bir anda tırmandı.

G7 LİDERLERİ ACİL TOPLANDI

Ukrayna'daki çatışmanın NATO topraklarına yayılabileceği endişesi artarken G20 zirvesi nedeniyle Endonezya'da bulunan G7 liderleri
patlamayı görüşmek için acil toplandı. Görüşmenin ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'ya düşen füzenin muhtemelen Rusya tarafından fırlatılmadığını söyledi.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO ülkelerinin büyükelçileri de Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında Brüksel'de acil toplandı. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, ön bulgulara göre  Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna savunma füzesi olduğunu söyledi. 

Kanıtların kasıtlı bir saldırı olmadığını gösterdiğini söyleyen Stoltenberg, "Füzelerin hedefinin NATO olmadığı açık" ifadelerini kullandı.

"DOĞU KANADINDAKİ VARLIĞIMIZI ARTIRIYORUZ"

NATO müttefiklerinin Polonya'ya desteklerini ilettiğini söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"NATO doğu kanadındandaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Kara birliklerimizin sayısını artırdık. Hava ve deniz gücümüzü de artırdık. Doğu kanadımızı daha da güçlendirmeliyiz."

Polonya'ya düşen füzenin parçalarından biri

TALİHSİZ BİR KAZA

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan da yeni bir açıklama geldi. Duda, "Roketin Ukrayna hava savunma sistemi tarafından kullanması yüksek ihtimal" dedi.

Olaya ilişkin Polonya ve NATO soruşturmasının devam ettiğini belirten Duda, "Polonya'ya kasten bir saldırı olduğuna dair işaret yok, muhtemelen talihsiz bir kaza" diye konuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de "NATO'nun 4. maddesinin işletilmesine gerek olmayabilir" ifadelerini kullandı.

4. VE 5. MADDE

NATO üyesi ülkelerin imzaladığı sözleşmenin 4. maddesi, "Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır" ifadelerinden oluşuyor.

Sözleşmenin 5. maddesinde ise bir müttefike yapılan saldırı, tüm müttefiklere yapılmış sayılıyor. 

Polonya'ya füze düşmesinin ardından bu iki maddenin işleme alınabileceği belirtilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Başka bir kadınla otelde bastım”
“Başka bir kadınla otelde bastım”
Polonya'ya füze düştü! Peş peşe açıklamalar...
Polonya'ya füze düştü! Peş peşe açıklamalar...
Zelenskiy: Orası tam bir cehennem
Zelenskiy: Orası tam bir cehennem










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim