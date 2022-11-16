İbre Ukrayna'ya döndü!

Rusya, dün Ukrayna'da 9 aydır süren işgalinin en ağır hava saldırılarından birini düzenledi.

Aynı saatlerde Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki bir köyüne füze düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda olaya ilişkin ilk açıklamasında "Büyük olasılıkla Rus yapımı bir füzeydi. incelemeler sürüyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de füzenin Rusya tarafından fırlatıldığını belirtti.

Rusya ise iddiaları reddederek olayı "Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan kasıtlı bir provokasyon" olarak nitelendirdi. NATO üyesi olan Polonya'ya füze düşmesi ile gerilim bir anda tırmandı.



G7 LİDERLERİ ACİL TOPLANDI



Ukrayna'daki çatışmanın NATO topraklarına yayılabileceği endişesi artarken G20 zirvesi nedeniyle Endonezya'da bulunan G7 liderleri

patlamayı görüşmek için acil toplandı. Görüşmenin ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'ya düşen füzenin muhtemelen Rusya tarafından fırlatılmadığını söyledi.

NATO'DAN AÇIKLAMA



NATO ülkelerinin büyükelçileri de Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında Brüksel'de acil toplandı. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, ön bulgulara göre Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna savunma füzesi olduğunu söyledi.

Kanıtların kasıtlı bir saldırı olmadığını gösterdiğini söyleyen Stoltenberg, "Füzelerin hedefinin NATO olmadığı açık" ifadelerini kullandı.

"DOĞU KANADINDAKİ VARLIĞIMIZI ARTIRIYORUZ"

NATO müttefiklerinin Polonya'ya desteklerini ilettiğini söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"NATO doğu kanadındandaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Kara birliklerimizin sayısını artırdık. Hava ve deniz gücümüzü de artırdık. Doğu kanadımızı daha da güçlendirmeliyiz."

Polonya'ya düşen füzenin parçalarından biri

TALİHSİZ BİR KAZA



Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan da yeni bir açıklama geldi. Duda, "Roketin Ukrayna hava savunma sistemi tarafından kullanması yüksek ihtimal" dedi.



Olaya ilişkin Polonya ve NATO soruşturmasının devam ettiğini belirten Duda, "Polonya'ya kasten bir saldırı olduğuna dair işaret yok, muhtemelen talihsiz bir kaza" diye konuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de "NATO'nun 4. maddesinin işletilmesine gerek olmayabilir" ifadelerini kullandı.

4. VE 5. MADDE

NATO üyesi ülkelerin imzaladığı sözleşmenin 4. maddesi, "Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır" ifadelerinden oluşuyor.

Sözleşmenin 5. maddesinde ise bir müttefike yapılan saldırı, tüm müttefiklere yapılmış sayılıyor.

Polonya'ya füze düşmesinin ardından bu iki maddenin işleme alınabileceği belirtilmişti.