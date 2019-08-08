Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

İçme sularında var... Böbrek rahatsızlıklarına neden oluyor

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, içme suyunun içerisindeki florürün gençlerde böbrek ve karaciğer hastalıklarına neden olabileceğini gösterdi. Florür maddesi diş çürüklerine karşı etkili olduğu ve diş minelerini güçlendirdiği için birçok ülkede toplu içme suyu kaynaklarına eklendiği belirtiliyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:03
İçme sularında var... Böbrek rahatsızlıklarına neden oluyor

ABD’de bulunan Mount Sinai Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmalarda, kanda bulunan yüksek orandaki florür maddesinin böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edildi.

Gizmodo bilim sitesindeki habere göre, gençlerin böbrek ve karaciğerlerinde herhangi bir şikâyet bulunmasa da, uzun süre florür maddesine maruz kalanların, ileriki yıllarda böbrek rahatsızlıkları ile karşılaşabilecekleri vurgulandı.

Gizmodo´ya konuşan üniversitedeki araştırma ekibinden Ashley J. Malin, kesin bir sonuca ulaşmanın şu anda çok erken olacağını belirtse de halk sağlığı uzmanlarının bu konu ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaları için bunun önemli bir bulgu olduğunu söyledi.

İÇME SULARINDA FLORÜR VAR

Malin, yakın gelecekte florüre maruz kalan ve kalmayan gençleri çok erken yaştan itibaren izlemeye ve sağlık durumlarını uzun süre incelemeye alacaklarını belirtti.

Florür maddesi diş çürüklerine karşı etkili olduğu ve diş minelerini güçlendirdiği için birçok ülkede toplu içme suyu kaynaklarına da ekleniyor.

Habere göre, ABD’de 1950-60’lı yıllardan bu yana içme sularına florür ekliyor.

Diğer yandan daha önce yapılan araştırmalar, içme suyunun içindeki yüksek orandaki florür maddesinin yetişkinlerde sinirsel sorunlara neden olabildiğini gösterdi. Bazı araştırmalar yüksek derecede florür maddesine maruz kalan yetişin olmayan hayvanların bilişsel davranış problemleri göstermeye başladığını kanıtlarken çocuklarda ise düşük IQ´ya neden olabileceğini ortaya koydu.

DHA

banner22
Anahtar Kelimeler:
SuBöbrekSağlıkHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuveyt, 29 yıl sonra vatandaşlarının kemiklerini Irak'tan teslim aldı
Kuveyt, 29 yıl sonra vatandaşlarının kemiklerini Irak'tan teslim aldı
İspanya 100 gündür hükümetsiz
İspanya 100 gündür hükümetsiz
Nobel ödüllü ünlü yazar hayatını kaybetti!
Nobel ödüllü ünlü yazar hayatını kaybetti!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim