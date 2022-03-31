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İflasın eşiğine gelen ülkede sokak lambaları söndü

Ekonomik krizin giderek büyüdüğü Sri Lanka’da enerji alanında büyüyen sıkıntı nedeniyle sokak lambalarının kapatılmasına ve borsadaki işlem saatlerinin azaltılmasına karar verildi.

31 Mart 2022 Perşembe 16:26
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İflasın eşiğine gelen ülkede sokak lambaları söndü
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Ekonomik krizin etkisiyle iflasın eşiğine gelen Sri Lanka'da hükümet, akaryakıt sıkıntısının büyümesi üzerine elektrik tasarrufu amacıyla olağanüstü önlemler uygulanacağını açıkladı.
Bu kapsamda sokak lambalarının kapatılmasına ve borsadaki işlem saatlerinin azaltılmasına karar verildi. Ayrıca hastanelerde acil durumlar dışında rutin tetkiklerin ve bazı ameliyatların bir süre yapılmayacağı bildirildi.

Enerji Bakanı Pavithra Wanniarachchi, Hindistan'dan sağlanacak yakıt sevkiyatının sorunun çözümünde yeterli olmayacağını kaydederek “Enerji kesintileri muhtemelen mayısa kadar devam edecek. Yapacağımız bir şey yok” dedi.

ENFLASYON TAVAN YAPTI

Petrol ithalatı için yeterli bütçesi bulunmayan 22 milyon nüfuslu ülkede son dönemde günde 13 saati bulan elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji krizinin yanı sıra ürün arzındaki sıkıntılar ve hızla yükselen fiyatlar da halkı ciddi biçimde etkiliyor.

Ülkede gıda enflasyonu bu ay yüzde 30'u aşarken yerel para birimi de hızla değer kaybediyor. Ülkede enerji ihtiyacı hızla artarken hidroelektrik santrallerindeki su oranları da son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle rekor seviyede azaldı.

Kasasında 2,31 milyar dolarlık rezervi kaldığı söylenen Sri Lanka, kriz nedeniyle acil durum ilan ederek Uluslararası Para Fonu ile Hindistan ve Çin dahil bir dizi ülkeden yardım istemişti.

Anahtar Kelimeler:
IflasSokak LambalarıSri Lanka
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