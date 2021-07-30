İki bini aşkın bilim insanı uyardı: Küresel ısınmada kritik eşik noktalarını geçtik

BİNDEN FAZLA BİLİM İNSANI İMZALADI

Binlerce bilim insanı BioScience dergisinde yayınlanan bir makaleyi imzalyarak, iklim krizi konusunda acil eylem çağrılarını yineledi. ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Woodwell İklim Araştırma Merkezi'nin yönetici direktörü ve çalışmanın yazarlarından Philip Duffy, "Son birkaç yıldır tanık olduğumuz aşırı iklim olayları iklim krizini ele almamız gereken aciliyetin altını çiziyor" dedi.

2 BİN 800'DEN FAZLA RAŞTIRMACI İMZALADI

Bununla birlikte, iki yıl önce, yaklaşık 150 ülkeden binden fazla bilim insanı ortaklaşa küresel bir iklim acil durumu ilan etti. Şimdi onlara, Dünya'daki yaşamın korunması çağrısında bulunan 2 bin 800'den fazla imza sahibi katıldı.

AŞIRI İKLİM OLAYLARINDA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ ARTIŞ

Araştırmacılar, 2019 bildirisinden bu yana, küresel olarak yaşanan aşırı iklim olaylarında "benzeri görülmemiş bir artış" yaşandığını söyledi.

DÜNYANIN HAYATİ GÖSTERGELERİ YOK OLUYOR

Bilim insanları, sera gazı emisyonları, buzul kalınlığı, deniz buzu kapsamı ve ormansızlaşma dahil olmak üzere Dünya’nın sağlığını ölçmek için "hayati işaretleri” belirledi. Söz konusu 31 işaretten 18'inin rekor bir seviyede aşılmış olduğu görüldü.

Diğer taraftan araştırmacılar, 2020 yılının kayıtların başlamasından bu yana tarihe geçen en sıcak ikinci yıl olduğunu söyledi. Ayrıca, bu yılın başlarında, Dünya atmosferindeki karbondioksit konsantrasyonu, ölçümlerin başlamasından bu yana herhangi bir zamanda olduğundan daha yüksekti.

BUZULLAR YÜZDE 31 ORANINDA DAHA HIZLI ERİYOR

Bununla birlikte, Grönland ve Antarktika'da tüm zamanların en düşük buz kütlesi seviyelerinin kaydedildi. Bilim insanları buzulların sadece 15 yıl öncesine göre yüzde 31 daha hızlı eridiğine dikkat çekti. Bu arada, Brezilya’daki Amazon ormanlarının yıllık kayıp oranı 2020'de son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

KÜRESEL ISINMA HALİ HAZIRDA BAŞLADI

Exeter Üniversitesi Küresel Sistemler Enstitüsü Müdürü ve çalışmanın ortak yazarı Tim Lenton, ABD ve Kanada'daki son zamanlarda rekor kıran sıcak hava dalgasının, iklimin şimdiden "şok edici, beklenmedik şekillerde davranmaya başladığını gösterdiğini" söyledi:

“Küresel ekonomiyi karbondan arındırmak ve doğayı yok etmek yerine onarmaya başlamak için eşit derecede acil eylemle iklim taşma noktalarına ulaştığımıza dair kanıtlara yanıt vermemiz gerekiyor.”

İKLİM KRİZİNE NASIL TEPKİ VEREBİLİRİZ?

Araştırmacılar, kısa vadede üç ana acil durum yanıtını listeleyerek, dönüştürücü değişim çağrılarını yineledi:

-Fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılması ve ortadan kaldırılması.

-"Caydırıcı bir karbon fiyatı" uygulamak.

-Karbon yutakları ve biyolojik çeşitlilik noktaları gibi ekosistemleri restore etmek.

Öte yandan, çalışmanın yazarlar, farkındalığı artırmak için dünya çapındaki okullarda küresel ısınmanın temel müfredata dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Bilim insanları, ayrıca , insan popülasyonunun dengelenmesi ve bitki bazlı diyetlere geçilmesi konusunda da çağrıda bulundu.

GEZEGENİMİZ İNSANLAR TARAFINDAN AŞIRI BİR ŞEKİLDE KULLANILIYOR

Araştırmanın başyazarı ve Oregon Eyalet Üniversitesi Orman Fakültesi'nde ekoloji profesörü olan William Ripple, "İklim acil durumunu bağımsız bir sorun olarak ele almayı bırakmalıyız. Küresel ısınmaya yönelik politikalar, gezegenin insanlar tarafından aşırı kullanımını hedef almalı” dedi.