Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...

İki doz aşı olan televizyoncu paylaştı: Delta varyantı bulaştı, çok kötüyüm

banner102

ABD'li ünlü sunucu ve televizyoncu Catt Sadler, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak corona virüsüne yakalandığını açıkladı. İki doz aşı olmasına rağmen Delta varyantının bulaştığını söyleyen genç sunucu, "Hastalığı çok ağır geçiriyorum. Çok şiddetli ağrım var ve ateşim çok yüksek" dedi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:27
612 Okunma
İki doz aşı olan televizyoncu paylaştı: Delta varyantı bulaştı, çok kötüyüm

ABD’li ünlü sunucu ve televizyoncu Catt Sadler, iki doz aşı olmasına rağmen corona virüsünün kendisine de bulaştığını duyurdu. Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan 46 yaşındaki Sadler, “İki doz aşı olmama rağmen corona virüsü bulaştı. Delta varyantı çok acımasız. Eğer aşı olmadıysanız ya da maske takmıyorsanız, size şunu söyleyebilirim, benim yaşadıklarımı yaşamak istemezsiniz” dedi.

Sürekli maske taktığını ve iki doz aşı olduğunu söyleyen Sadler, “Delta varyantı acımasız ve bulaşam oranı çok yüksek. Aşı olmama rağmen beni etkiledi. Aşı olduğum için iyi olacağımı düşündüm fakat iyi değilim. Her geçen gün daha sık görmeye başladığımız vakalardan biriyim ben de” ifadesini kullandı.

Genç sunucu, aşı olup sürekli maske takmasına rağmen hastalığı bir yakınından kaptığını söyledi.

“GÖZÜMDEN CERAHAT AKTI”

Semptomlarının hafif geçmediğini söyleyen Sadler, “İki gündür yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik yaşıyorum. Hatta gözümden garip bir cerahat bile aktı” ifadesini kullandı.

Sadler, hastalığı bir yakınından kaptığını söyleyerek, “Rahatsızlanan birine bakıyordum ve o zamanlarda onun grip olduğunu düşünmüştüm. Onunla yakın temasta olunca hastalık bulaştı. Aşı olmama rağmen şu an yataktan kalkacak halim yok. Aşı olsanız bile gardınızı indirmeyin. Çok dikkatli olun ve maske takın” dedi.

Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezleri’nin verilerine göre vakaların büyük çoğunluğu aşı olmayanlardan oluşması beklenirken, iki doz aşı olanlar arasında da çok küçük bir gruba virüsün bulaşabileceğini açıkladı.

Son Güncelleme: 14.07.2021 16:15
Anahtar Kelimeler:
Catt SadlerKoronavirüsDelta Varyantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moskova’da 85 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Moskova’da 85 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak
NASA uyardı: Ay yaklaşıyor sel baskınları artacak
BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, pandemiden çıkışın formülünü açıkladı
BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, pandemiden çıkışın formülünü açıkladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim