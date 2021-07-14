İki doz aşı olan televizyoncu paylaştı: Delta varyantı bulaştı, çok kötüyüm

ABD’li ünlü sunucu ve televizyoncu Catt Sadler, iki doz aşı olmasına rağmen corona virüsünün kendisine de bulaştığını duyurdu. Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan 46 yaşındaki Sadler, “İki doz aşı olmama rağmen corona virüsü bulaştı. Delta varyantı çok acımasız. Eğer aşı olmadıysanız ya da maske takmıyorsanız, size şunu söyleyebilirim, benim yaşadıklarımı yaşamak istemezsiniz” dedi.

Sürekli maske taktığını ve iki doz aşı olduğunu söyleyen Sadler, “Delta varyantı acımasız ve bulaşam oranı çok yüksek. Aşı olmama rağmen beni etkiledi. Aşı olduğum için iyi olacağımı düşündüm fakat iyi değilim. Her geçen gün daha sık görmeye başladığımız vakalardan biriyim ben de” ifadesini kullandı.

Genç sunucu, aşı olup sürekli maske takmasına rağmen hastalığı bir yakınından kaptığını söyledi.

“GÖZÜMDEN CERAHAT AKTI”

Semptomlarının hafif geçmediğini söyleyen Sadler, “İki gündür yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik yaşıyorum. Hatta gözümden garip bir cerahat bile aktı” ifadesini kullandı.

Sadler, hastalığı bir yakınından kaptığını söyleyerek, “Rahatsızlanan birine bakıyordum ve o zamanlarda onun grip olduğunu düşünmüştüm. Onunla yakın temasta olunca hastalık bulaştı. Aşı olmama rağmen şu an yataktan kalkacak halim yok. Aşı olsanız bile gardınızı indirmeyin. Çok dikkatli olun ve maske takın” dedi.

Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezleri’nin verilerine göre vakaların büyük çoğunluğu aşı olmayanlardan oluşması beklenirken, iki doz aşı olanlar arasında da çok küçük bir gruba virüsün bulaşabileceğini açıkladı.