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İki doz aşıya rağmen delta varyantı bulaşan sunucu yaşadıklarını anlattı

ABD'li ünlü iç mimar ve televizyon sunucusu Genevieve Gorder yaptığı paylaşımda corona virüse yakalandığını duyurdu. 42 yaşındaki Gorder, "Mart ayında iki doz aşı oldum ama bu Delta varyantı çok fena. Aşı olmak hayatımı kurtardı" yorumunu yaptı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:58
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İki doz aşıya rağmen delta varyantı bulaşan sunucu yaşadıklarını anlattı

ABD televizyonlarında yayınlanan tasarım ve mimari programlarının sunucusu olan ünlü iç mimar Genevieve Gorder, sosyal medya hesabından hayranlarını corona virüs ile ilgili bilgilendirdi.

Mart ayında Pfizer/BioNTech aşısını olan Gorder, “Astımı olan bir çocuk olduğum ve bağışıklığı düşük bir yetişkin olarak yaşamımı sürdürdüğüm için corona virüsü çok ciddiye aldım. Hatta tanıdığım herkesten daha dikkatliydim. Fakat mart ayında iki doz aşı olmama rağmen corona bulaştı ve yataktayım” dedi.

Gorder, “Arkadaşlar size şunu söylemem gerekiyor ki Delta varyantı çok pis” ifadesini kullandı.

Ünlü sunucu, “Geceleri kötü oluyor, sık sık öksürmek zorunda kalıyorum fakat şimdi daha iyiyim. Ateşim sürekli yüksek seyrediyor ve çok enerjim yok, fakat iyi olacağım” dedi.

Aşı olmasının hayatını kurtardığını söyleyen Gorder, “Eğer aşı olmasaydım şu an hastanede yatıyor ya da entübe vaziyette hayata tutunuyor olabilirdim” yorumunu yaptı.

Son Güncelleme: 02.08.2021 16:30
Anahtar Kelimeler:
Genevieve GorderCorona VirüsDelta Varyantı
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