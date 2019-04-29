İki kara deliğin birleşmesi tespit edildi

Kurulan yeni dedektörlerle birlikte Laser Interferometer Gravitional-wave Observatory’de (LIGO) iki kara deliğin birleşmesinin sinyalleri tespit edildi.Webtekno'nun haberine göre 2016 yılının şubat ayında, Laser Interferometer Gravitional-wave Observatory’de (LIGO) bulunan bilim insanları, ilk kez kütleçekim dalgalarını (gravitional wave) tespit ettiklerini açıklamışlardı. Bundan sonra birçok olay tespit edildi, Einstein’ın yüz yıl önce öngördüğü Genel Görelilik Teorisi’nin içyüzü anlaşıldı.

Bakıma alınan LIGO’nun yükseltmeleri 1 Nisan tarihinde tamamlandıktan sonra, gözlemevi iki hafta içerisinde uzayda iki muhtemel kütleçekim dalga olayı belirledi. LIGO, ilk GW olayını 8 Nisan’da ikincisini se 12 Nisan’da duyurdu.

Bu tespitleri yapan iki gözlemevi olan LIGO ve İtalya’da bulunan Virgo Observatory, bunların iki kara deliğin birleşmesi sonucu olduğuna inanıyor.

Gökbilimciler topluluğu O3 adı verilen üçüncü gözlemleri için, yeni kurulan uyarı sisteminden faydalandı. Yeni uyarı sistemi sayesinde, LIGO’da bulunan araştırmacılar tespitlerini dünyadaki diğer gözlemevlerine gönderdi ve böylece onlar da teleskoplarını bu noktaya odaklayabildi.

Farklı dalga boylarındaki kaynağı gözlemlerken, GW olaylarına neyin sebep olduğunu ve arkasındaki dinamikler hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umut ediyordu. Yapılan son tespitlerde Chad Hanna’nın liderlik ettiği Penn Devlet Üniversitesi’nden bilim insanları oldukça önemli bir rol oynadı.

LIGO ekibinin bir üyesi ve aynı zamanda Penn Üniversitesi’nde fizik alanından mezun olan Cody Messick “Penn Üniversitesi, neredeyse gerçek zamanlı veri analizi yapan LIGO bilimcilerinin bir parçası. Bizler sürekli olarak yüz binlerce farklı ihtimali olan kütleçekim dalgalarını kıyaslıyoruz ve önemli olayları olabildiğince çabuk bir şekilde veri tabanına yüklüyoruz. Benzer analizleri yapan birçok farklı takım olsa da bu tespitleri yapan verileri Penn Üniversitesi yükledi.” dedi.

Bakıma alınan LIGO’nun yükseltmeleri 1 Nisan tarihinde tamamlandıktan sonra, gözlemevi iki hafta içerisinde uzayda iki muhtemel kütleçekim dalga olayı belirledi. LIGO, ilk GW olayını 8 Nisan’da ikincisini se 12 Nisan’da duyurdu.

Bu tespitleri yapan iki gözlemevi olan LIGO ve İtalya’da bulunan Virgo Observatory, bunların iki kara deliğin birleşmesi sonucu olduğuna inanıyor.

Gökbilimciler topluluğu O3 adı verilen üçüncü gözlemleri için, yeni kurulan uyarı sisteminden faydalandı. Yeni uyarı sistemi sayesinde, LIGO’da bulunan araştırmacılar tespitlerini dünyadaki diğer gözlemevlerine gönderdi ve böylece onlar da teleskoplarını bu noktaya odaklayabildi.

Farklı dalga boylarındaki kaynağı gözlemlerken, GW olaylarına neyin sebep olduğunu ve arkasındaki dinamikler hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umut ediyordu. Yapılan son tespitlerde Chad Hanna’nın liderlik ettiği Penn Devlet Üniversitesi’nden bilim insanları oldukça önemli bir rol oynadı.

LIGO ekibinin bir üyesi ve aynı zamanda Penn Üniversitesi’nde fizik alanından mezun olan Cody Messick “Penn Üniversitesi, neredeyse gerçek zamanlı veri analizi yapan LIGO bilimcilerinin bir parçası. Bizler sürekli olarak yüz binlerce farklı ihtimali olan kütleçekim dalgalarını kıyaslıyoruz ve önemli olayları olabildiğince çabuk bir şekilde veri tabanına yüklüyoruz. Benzer analizleri yapan birçok farklı takım olsa da bu tes