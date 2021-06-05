İki öğrenciden uzun tuvalet kuyruklarına ilginç çözüm

İngiltere'de Bristol Üniversitesi’nden mezun iki öğrenci, normal bir tuvaletten altı kat daha hızlı kullanıldığını iddia ettikleri bir kadın pisuvarı oluşturdu.



Amber Probyn ve Hazel McShane, festivallerdeki uzun kadın tuvaleti kuyruklarından bıktıkları için kadınlara alternatif olarak ‘Peegual’ı tasarladılar.



Hazel McShane tasarladıkları pisuvarın kullanımıyla ilgili "Hiçbir huni dahil değil ve yarı özel, belden aşağısını göremiyorsunuz" dedi.

"TEKNE ŞEKLİNDE TASARLANDI"



İki öğrencisinin tasarımının prototipi hafta sonu Bristol Comedy Garden'da denenmeye başladı. 2020 yılında mezun olan çift, birçok yazı İngiltere'deki müzik festivallerinde çalışarak geçirdiklerini söyledi.



Fizikle inovasyon bölümünde okuyan McShane, "Molalarımızda tuvalete gitmekle yemek yemek arasında seçim yapmak zorunda kaldık, çünkü tuvalet sıraları çılgın bir boyuttaydı. Bizden yüksek lisans projemiz için gerçek bir yaşam problemini çözmemiz istendi biz de ne yapmak istediğimizi hemen bulduk.” dedi.

Pisuvarın tasarımını anlatan McShane, pisuvarın şeklinin sıçramayı en aza indirgemek ve kıyafetleriniz için küçük bir yer olması için bir tekne gibi tasarlandığını belirtti.



Projenin ortağı Amber Probyn, tuvalet kuyruklarının yarattığı asırlık sorunun kadınların hayatlarını boşa harcadığını söyleyen Amber Probyn, “İlk bakışta pisuvara bakıp 'bundan emin değilim' diyebilirsiniz, ancak yaklaşık 15 dakika kuyrukta bekledikten sonra bu seçenek aniden çok daha çekici hale geliyor" dedi.