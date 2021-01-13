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İklim değişikliği yaşamın döngüsünü sağlayan arıları hızla yok ediyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, insan faliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğininin, ekosistemdeki yaşam döngüsünü sağlayan arı popülasyonun hızla yok ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, daha kısa süren ılık kışlar ve uzun süren aşırı sıcak yazlar nedeniyle çiçek ve bitki sayısının azaldığını ifade etti. Bu durum hem dünyadaki tozlaşmanın yüzde 80’ininden fazlasını gerçekleştiren arılar, hem de insanlar için daha az besin anlamına geliyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:10
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İklim değişikliği yaşamın döngüsünü sağlayan arıları hızla yok ediyor

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre yaşamın döngüsünü sağlayan arılar iklim değişikliği nedeniyle büyük bir tehdit altında bulunuyor. 

Penn State Üniversitesi'nden araştırmacılar, Maryland, Delaware ve Washington’da bulunan binden fazla yabani arı popülasyonuna ait 14 yıllık verileri inceledi. Sonuçlar, sıcak kışların ve uzun yaz aylarının  bitki ve çiçeklerin çeşitliliğini azalttığını, bunun sonucunda da yaban arısı ölümlerinde artış meydana geldiğini gösterdi. Çalışmanın baş yazarı Profesör Christina Grozinger, yaban arıları etkileyen en kritik faktörün sıcaklık ve yağışlardaki değişiklikler olduğunu söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HABİTAT YIKIMDAN DAHA FAZLA ZARAR VERİYOR

Global Change Biology adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, iklim etkisi ile birlikte arıların bulunduğu bölgelerdeki arazi koşullarını da değerlendirdi. Ancak, arıları iklim değişikliğinin habitat yıkımından daha fazla popülasyon kaybına neden olduğu bulundu.

KISA SÜREN ILIK KIŞLAR VE AŞIRI SICAK YAZLAR GELECEKTE DAHA SIK GÖRÜLECEK

Bununla birlikte Grozinger,  geleceğe yönelik iklim projeksiyonlarının Kuzey Yarım Küre’deki kışların daha kısa süreceğini gösterdiğini açıkladı.Bu durum nedeniyle ise ılık ve yağışlı bahar erken başlayacak ve yazlar aşırı sıcak geçecek.  

Grozinger, 'Yağmurun arıların yavruları için yiyecek toplama kabiliyetini sınırladığını düşünüyoruz. Benzer şekilde, çiçekli bitkileri azaltabilecek çok sıcak bir yaz, gelecek yıl daha az yaz arısı anlamına geliyor. Bu sonuç, erken ilkbahar başlangıcıyla birlikte ortaya çıkan arıların yüksek ölüm oranlarına ve daha kısa yaşam süresine sahip olduğunu gösteren çalışmalarla örtüşüyor. Mevsimsel değişikliklerin daha sık meydana geleceğini öngörüyor ve bu durumun yaban arısı popülasyonları için ciddi bir zorluk olacağını düşünüyoruz. İklimin, arıları etkilediği birçok yolu yeni anlamaya başlıyoruz. Bunun için bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor” dedi. 

ARILARIN EKOSİSTEMDEKİ ÖNEMİ 

Arılar, özellikle de  bal arıları besin gereksinimlerini karşılamak amacıyla çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarından polen ve nektar toplarken bitkilerin döllenmesini  (tozlaşma) sağlıyor.  Dünyada tozlaşmanın yüzde 80’ininden fazlasının arılar tarafından gerçekleştiği belirtiliyor.Bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle çiçek ve bitki türlerinin azalmasınının besin zincirinin bozulmasına neden olduğunu vurguladı. Araştırmacılar, bu nedenle gelecekte çok sayıda kıtlı ve insani krizin yaşanabileceği uyarısını yaptı.


"ARILAR OLMADAN HİÇBİR BİTKİ, HAYVAN VE İNSAN VAR OLAMAZ"

Ünlü fizikçi Albert Einstein arıların ekosistem için önemini 1949’da şu sözlere ifade etmişti:

“Arılar yeryüzünden silinip giderse, insanoğlu yalnızca dört yıl yaşayabilir. Arılar olmazsa döllenme olmaz, hiçbir bitki, hiçbir hayvan, hiçbir insan olmaz.”

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