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İlaç şirketi Johnson & Johnson ve teknoloji devi Toshiba bölünüyor

ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) ikiye, Japon teknoloji devi Toshiba'nın da üçe bölüneceği bildirildi.

12 Kasım 2021 Cuma 18:30
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İlaç şirketi Johnson & Johnson ve teknoloji devi Toshiba bölünüyor
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Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, tüketici sağlığı bölümünün, tıbbi cihazlar ve reçeteli ilaç işlerinden ayrılacağı belirtildi.

Açıklamada, Johnson & Johnson adıyla devam edecek birinci şirkette, tıbbi cihazlar ve reçeteli ilaç işlerinin yürütüleceği ifade edildi.

Tüketici sağlığı bölümüyle ilgili olan ikinci şirkete, ağız bakım suyu ve yara bandı markalarının dahil olacağı kaydedilen açıklamada, bu şirketin adıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. 

Açıklamada, ikinci şirketin bünyesinde Neutrogena, Aveeno, Tylenol, Listerine, Johnson's ve Band-Aid gibi markaların olacağı belirtildi.

İlaç şirketinin, ikiye bölünmesinin iki yılda tamamlanması bekleniyor.

Japon teknoloji devi Toshiba'dan yapılan açıklamada da şirketin üçe bölüneceği duyuruldu.

Açıklamada, bölünmenin hissedarların yatırımlarını güçlendirme amacı taşıdığı ifade edildi.

Uluslararası haberler yer alan haberlerde, 3 şirketten birinin enerji altyapısı, nükleer ve mühendislik faaliyetlerini yürüteceği belirtildi.

İkinci şirketin, varlık yönetim bölümü olarak faaliyet göstereceğine dikkati çekildi.

Diğer şirketin de daha küçük cihazlar ve yarı iletkenler üzerinde çalışacağı kaydedildi.

ABD'li 129 yıllık sanayi devi General Electric (GE), 9 Kasım'da havacılık, sağlık ve enerji sektörlerine odaklanan 3 şirkete bölüneceğini duyurmuştu.

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