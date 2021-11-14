İlk buluşmada hesabı erkek mi ödemeli?

İngiliz The Sun gazetesi, bekarlara yönelik bir anket yaptı. Sonuçlar, modern ilişki dünyasına ait büyük resmi ortaya çıkardı. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları ile Tinder gibi flört platformları aracılığıyla tanışmanın günümüzün yeni normallerinden biri olduğu görüldü.

Bununla birlikte ankete katılan bekarların üçte birinden fazlasının aynı anda birden fazla kişiyle çıkmakta çok az sorun veya hiç sorun görmediğini söyledi. Beşte biri ise açık bir ilişkiye sahip olduğunu aktardı.

YARISI İLK BULUŞMADA CİNSELLİK YAŞIYOR

Ayrıca, çoklu flört edenlerin üçte biri altı farklı kişiyle görüştüklerini aktarırken, katılımcıların neredeyse yarısı ilk buluşmada cinsel birlik yaşadığını açıkladı.

KADINLAR ÇIKMA TEKLİF ETMELİ

İlk adımı atmaya gelince, ankete katılan erkeklerin yarısından fazlası kadınların çıkma teklif etmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Ankette ilk buluşmada kimin hesap ödeyeceğine dair de ezber bozan sonuçlar ortaya çıktı. Erkeklerin üçte biri ilk buluşmada hesap ödemeyeceklerini söylerken, kadınların yarısından fazlası bu duruma katıldı. Ancak, erkeklerin yüzde 15'i, kadın ödemeyi teklif ederse; her on kadından biri ise erkekler hesabı öderse rahatsız olacağını açıkladı.

PEKİ YA EVLENME TEKLİFİ?

Diğer taraftan, kadınların, kendilerine çiçek alınması ve kapılarının onlar için açılması gibi geleneksel davranışlar yapılan şövalyeliğe ilgisinin bittiği görüldü.

Konu evlenme teklifine geldiğinde de sonuçlar değişmeye devam etti. Kadınların neredeyse yarısı kendilerinin de evlenme teklif edebileceğini, üçte biri ise evlenmek istemediğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 37'sinden fazlası ise çocuk istemediğini belirtti.

Ayrıca, İlk buluşmada seks hakkında konuşmak da artık bir tabu değil. Katılımcıların yüzde 46’sı ilk buluşmada birisiyle cinsel ilişki yaşayabileceğini açıkladı.

3Gem adlı veri şirketinin The Sun için yaptığı ankete katılanların yüzde 17'den fazlası sosyal medya aracılığıyla çıplak fotoğraflarını gönderdiğini itiraf etti. Ayrıca, Covid-19 enfeksiyonların artmasına rağmen, bekarların yaklaşık yüzde 60'ı iki doz aşı olmayan biriyle flört edebileceğini söyledi.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 45'inden fazlası artık Sevgililer Günü'nü kutlamadıklarını açıkladı.

İşte katılımcıların modern flört hikayeleri..

İLK BULUŞMADA HESABI ÖDEMEM. BEDAVA YEMEK İÇİN KULLANILMAKTAN BIKTIM

İngiltere’nin Surrey kentinde duvar ustası olarak çalışan 28 yaşındaki Ryan Harms, ilk buluşmada neden erkeklerin hesap ödemek zorunda olduğunu anlamadığını belirterek, “Artık ilk randevularda ödeme yapmıyorum. Ucuz görünebilir ama kızların beni bedava yemek için kullanmalarından bıktım. Bazı kadınlarçok sahte davranışlar sergiliyor. Ben parayı dağıtmadan önce güvenimi kazanmaları gerekiyor. Ayrıca, günümüzde bazı kadınlar erkeklerden daha fazla kazanıyor ve daha başarılı olabilirler, bu nedenle HESABI her zaman erkeklerin ödemesini beklemek mantığa uygun değil” dedi.

Harm, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ben de kadınları kovalamayı reddediyorum. Erkekler neden tüm çabayı göstermeli ve kadınlara yaklaşmaları beklenmelidir? Eşit bir toplumda yaşıyoruz, bu yüzden kadınlar erkeklerin tüm işleri yapmasını beklememeli. Bunu söylediğimde bazı kadınlar hemen gidiyor. Hem pastam dursun hem karnım doysun diyemezsin”

"BAĞLANMAYACAĞIM. TEK BİR PARTNERLE YETİNMEM"

Erkek arkadaşıyla açık bir ilişki içinde olan 33 yaşındaki sosyal medya yöneticisi Ella Maria, "açık görüşlü" birini bulduğu için şanslı olduğunu söyledi.

Kuzey Londra'da yaşayan Ella, “Hiç tek eşli biri olmadım. Bağlanma fikrinden nefret ediyorum ve tek bir partnerle tatmin olmam. Şanslıyım çünkü erkek arkadaşım aynı değerleri paylaşıyor ve güven üzerine kurulu harika bir ilişkimiz var. Birbirimizi çok seviyoruz ama hoşlandığımız biriyle tanışırsak diğer insanlarla birlikte olmanın tadını çıkarıyoruz. Birçok çift birbirini aldatıyor. Biz birbirimize saygı duyuyoruz, bu yüzden dürüstüz ve hiçbir şeyi saklamayız” dedi.

"INSTAGRAM, FACEBOOK VE TİKTOK ARTIK NORMAL BİR TANIŞMA YOLU"

Liverpoollu bir öğrenci ve model olan 19 yaşındaki Sammi Luxx, erkek arkadaşlarını her zaman sosyal medya üzerinden bulduğunu belirterek, “Erkeklerle sosyal medya ve arkadaşlarımın arkadaşları aracılığıyla tanışıyorum. Bence çıkarken para her zaman eşit harcanmalı. Hesabın yarısını ödemekten mutluluk duyarım. Modern kadınlar kendileri için ödeme yapabilir” dedi.

Luxx, "Her zaman mum ışığında bir akşam yemeği yemek zorunda değiliz. Instagram, Facebook ve TikTok, bugünlerde insanlarla tanışmanın oldukça normal bir yolu. Bir kişinin kim olduğunu sosyal medya hesaplarından görebilirsiniz” diyerek sözlerine devam etti.

“YATAKTA İYİ OLUP OLMADIKLARINI ANLAMAK İÇİN İLK BULUŞMADA BİRLİKTE OLUYORUM”

27 yaşındaki kuaför Leanna Mackenzie, “yatakta iyi” olduğundan emin olmak için ilk buluşmada partnerleriyle birlikte olduğunu söyledi.

Mackenzie, "Biriyle çıktığımda, cinsel olarak uyumlu olduğumuzdan emin olmak istediğim için her zaman ilk buluşmada birlikte olmaya çalışırım. Seks bir ilişkinin önemli bir parçasıdır, bu yüzden daha sonra hayal kırıklığına uğramak için onu tanımak için zamanımı boşa harcamak istemiyorum” dedi.