İmamoğlu ABD basınına konuştu: Daha büyük bir adım atıyoruz

İmamoğlu 23 Haziran’da yapılacak seçimleri de kazanacağını söylerken, kendisini şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hissettiğini söyledi. İmamoğlu, "Bu seçimde belki de dünya tarihinde ilk defa kamunun yapması gereken birçok sorumluluğu toplum olarak yaparak, demokrasi mücadelemizi zaferle sonuca ulaştıracağız" dedi.

Voice of America’nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu 31 Mart seçimlerine yönelik sıkı bir hazırlık yaptıklarını ancak bu kez o hazırlıkları bir adım daha ileriye taşıyacaklarını söyledi. İmamoğlu, “Şimdi bir adım ileri gidiyoruz. Daha büyük bir adım atıyoruz. Büyük bir hukukçu desteği alacağız. Yanılmıyorsam 50'ye yakın baro açıklama yaptı. On binlerce avukat bize bu süreçte katkı sunacak. Yani biz sadece olaya sandık güvenliği, sandık sonrası açıklama ve o geceye dönüp bakışımız olmayacak. YSK dahil, hiçbir gerekçe üretmemeleri noktasında mutlaka çok dikkatli olacağız ve biz bu seçimde belki de dünya tarihinde ilk defa kamunun yapması gereken birçok sorumluluğu toplum olarak yaparak, demokrasi mücadelemizi zaferle sonuca ulaştıracağız” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerinin yapıldığı gece sonuçları kendisinin kamuoyuyla paylaştığını hatırlatarak bu kez de benzer şekilde sonuçları an be an kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

‘YSK İÇİN DE TEDBİRLERİ ALACAĞIZ’

İmamoğlu YSK'ya güvenmediğini de dile getirdi ve, “Şu anda güvenmiyorum. Biz bütün gerekçelerini ellerinden alacak biçimde bir altlık ürettikten sonra… 31 Mart gecesi ben yarım saatte bir toplumu bilgilendirdim, her hususta, her konuda. İnanın aynı şeyi YSK sürecinde de yapmayı planlayabilirim. Yani giderim, orada hukuki gerekçelerin nasıl yerine getirildiğini, nasıl yapıldığını, kamuoyuna adım adım, yani ‘YSK'ya bırakıp bekleyelim' asla demeyeceğim. Mutlaka o süreçle ilgili de tedbirleri alarak şeffaf bir biçimde toplumu bilgilendireceğim” dedi.

23 Haziran seçimlerinin bir demokrasi sınavı olacağını söyleyen İmamoğlu, “Bu bir demokrasi mücadelesi. Ama korku duvarlarını yıkmak zorundayız. Demokrasi mücadelesi korkarak verilmez. Kaldı ki şu an benim verdiğim mücadele, şahsi bir makam mücadelesi değil. Demokrasi mücadelesi ve bunun adı net olarak demokrasi seferberliği. Dolayısıyla böyle bir seferberlik içerisinde endişe etmeyecek, herkes mutlaka konuşacak. Çünkü benim verdiğim mücadele, sanatçının daha özgür ortamlarda sanatını icra edebilmesi, iş insanının mal varlığının teminat altına alınabilmesi, yani hak, hukuk, adalet kavramlarından bahsediyoruz. Korkarak konuşmayarak, başarı elde etme şansımız yok. Sanatçılar korkmaz zaten. İş insanları da korkmamalı” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUM’

İmamoğlu seçim kampanyasına yönelik yapılan bağışlardan da son derece memnun olduklarını dile getirdi. Her yaştan insanın kampanyaya destek sunduğunu belirtti: “Yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. İnsanlar partinin ilçe binasına gelip, arabasının anahtarını bırakıp, ‘Bu arabamı size bırakıyorum. 1 buçuk ay boyunca kullanın' ya da bir başka şehirden bir çocuk, ‘Anneler gününe para biriktirdim, 30 liram vardı onu size gönderiyorum' diyor. Müthiş bir şey. Bu demokrasiye olan inanç aslında. Haklının yanında olma, hukuk arayışının yanında olma. O bakımdan, Türkiye'de insanlarımıza mutlaka güvenelim.”

‘HUKUKSUZLUKLARI TEK TEK ANLATACAĞIZ’

İmamoğlu seçim kampanyasını üç ana eksende yöneteceklerini söyledi. İmamoğlu bunları “Birincisi, bu İBB seçimi dolayısıyla biz İstanbul'u nasıl yöneteceğimizi topluma anlatacağız. Ama ikincisi ve çok önemlisi, bunun aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi olduğunu ve demokrasiyle ilgili bir seferberlik olduğunu tekrar tekrar hatırlatacağız. Mağduriyetin yaşatıldığını ve mutlaka demokrasi için kazanmamız gerektiğini hatırlatacağız. Üçüncüsü de tespitlerimizi insanların önüne koyarak, nasıl bir israf ortamının yaratıldığını, nasıl haksız, hukuksuz işlerin yapıldığını tek tek İstanbullularla paylaşacağız. Buna dönük hazırlıklarımız var” diyerek anlattı.