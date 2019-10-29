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İnanılır gibi değil! 67 yaşında anne oldu

Çin'de normal yolla hamile kalan 67 yaşındaki bir kadının doğum yaptığı bildirildi.

29 Ekim 2019 Salı 12:27
İnanılır gibi değil! 67 yaşında anne oldu

Çin’in Şandong eyaletinde, soyadının Tian olduğu belirtilen 67 yaşındaki kadın, emekli olmadan önce görev yaptığı Zaozhuang Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi’nde cuma günü sezaryenle bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Hastanenin bir sözcüsü, Tian’ın “doğal yolla” hamile kaldığını aktardı

.

Doğumun ardından anne ve bebeğinin yoğum bakım ünitesine alındığını belirten sözcü, bugün itibarıyla her ikisinin yaşam bulgularının da normal seviyede olduğu bilgisini paylaştı.

CNN’nin haberine göre; Doğumu yaptıran doktorlardan Liu Chengwen, Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) yaptığı açıklamada, çeşitli sağlık sorunları bulunan Tian’ın, sezaryenle doğum yaptığını dile getirerek, “İleri yaş gebeliği ve çeşitli komplikasyonlara rağmen oldukça şanslıydık.” dedi.

Doktor Liu, 67 yaşındaki anne Tian’ın yumurtalıklarının, 40’lı yaşlardaki kadınların yumurtalıklarıyla benzer durumda olduğunu söyledi.

Bebeğin, 2,56 kilogram doğduğu bilgisi paylaşıldı.

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ÇinBebekHaber
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