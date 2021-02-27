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'İngiliz basını akıl sağlığımı mahvetti'

Kraliyet görevlerini resmi olarak bırakan Prens Harry, bu adımının sebebi olarak basını işaret etti. Harry, İngiliz basınının ruh sağlığını bozduğunu söyledi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:40
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'İngiliz basını akıl sağlığımı mahvetti'

Buckingham Sarayı, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliçe Elizabeth'e İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini bildirdiğini açıkladı. Bu resmi ayrılığın ardından Prens Harry'den söz konusu kararı neden aldıklarına dair açıklamalar geldi.

Late Late Show'da James Corden ile röportaj gerçekleştiren Prens Harry, bu kararlarını ayrılık değil geri adım olduğunu belirterek "Herkesin bildiği gibi, gerçekten zor bir ortam vardı" dedi.

Asla çekip gitmeyeceğini söyleyen Prens Harry, kamu hizmetlerinin içerisinde olmaya devam edeceğini ifade etti.

Prens Harry, kararlarında basının rolünün ana faktör olduğunu söyledi ve "Hepimiz İngiliz basınının nasıl olabileceğini biliyoruz ve bu ruhsal sağlığımı mahvediyordu, çok zehirliydi. Ben de her kocanın ve babanın yapacağı şeyi yaptım, ailemi buradan çıkardım" diye konuştu.

Her adımı İngiliz basını tarafından yakından takip edilen ve medyada bir çok kez "kraliyet ailesinin haylaz çocuğu" olarak lanse edilen Harry'nin, hayatını oyuncu Meghan Markle ile birleştirmesi, basına daha fazla malzeme vermişti. ​Prens Harry'nin İngiliz basınına olan güçlü tepkisinin en büyük nedeni, eşi Meghan Markle'ın düğünlerinin ardından babasına yazdığı mektubun basın tarafından sızdırılıp yayımlanması. Markle, iki yıllık hukuk mücadelesinin sonunda İngiliz bulvar basınına açtığı davayı kazanırken, Prens Harry çıkan haberlere "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum" diye tepki göstermişti.

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