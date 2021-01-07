İngiliz denetim kuruluşundan '4 bin şirket iflas edebilir' uyarısı

Denetim kuruluşu FCA, ülkede 23 bin finans şirketini inceleyerek salgının yarattığı olumsuz koşullara karşı mevcut direncini ortaya çıkarmaya çalıştı.

FCA’dan araştırmaya ilişkin yapılan açıklamada, ülkede çok sayıda sigorta, ödeme sistemleri, e-para ve yatırım yönetim şirketinin karantina döneminde nakit ve likidite varlık sıkıntısı çektiği belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen FCA Tüketici ve Rekabet Direktörü Sheldon Mills, “Ekim ayının sonu itibarıyla düşük finansal dirence ve artan iflas riskine sahip 4 bin şirket var. Bunların büyük çoğunluğu orta ve küçük ölçekli şirketler ve yüzde 30’unun iflas durumunda zarar verme potansiyeli mevcut” ifadelerini kullandı.

Daha önce benzeri görülmemiş bir dönemden geçildiğini belirten Mills, “Bizim buradaki rolümüz bu şirketlerin iflasını engellemek. Fakat eğer iflas edeceklerse de bunun düzenli bir şekilde olmasını sağlamak.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Hazinesi'nin geçen yılın aralık ayında yayımlandığı tahminlere göre İngiliz ekonomisinin 2020 sonunda yüzde 11,1 seviyesinde daralmış olması beklenirken, 2021 yılı için de yüzde 5,4 seviyesinde büyümesi öngörülüyor.

İngiliz Merkez Bankası ise 2020'de yüzde 11 daralmanın ardından 2021'de yüzde 7,25 ile daha güçlü bir büyüme bekliyor.

Karantina şubat ortasına kadar sürecek

İngiliz Başbakan Boris Johnson, hafta başında karantina uygulamasının şubat ortasına kadar devam edeceğini, bu tarihe kadar bakımevlerinde kalanlar, 70 yaşından büyükler, sağlık ve bakım hizmeti çalışanları ve ciddi derecede hasta olanların aşılanacağını duyurmuştu.

Mevcut önlemler kapsamında ülkenin yaklaşık yüzde 75'inde restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethaneler kapalı.

Ülkede, COVID-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle günlük vakalar 60 bini geçerken can kayıpları da 1.000'i aşmış durumda.