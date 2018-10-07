İngiliz Grafiti Sanatçısının Tablosu Satıldıktan Sonra Kendini İmha Etti

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin "Balonlu Kız" isimli tablosu, açık artırmada 1,04 milyon sterline (1,4 milyon dolar) satılmasının ardından parçalara ayrıldı.



Banksy'nin "Balonlu Kız" isimli eseri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby’s Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı.



Eser açık artırmada 1,4 milyon dolara alıcı buldu. Satışın hemen ardından resim, çerçevenin içine gizlenmiş kağıt öğütme makinesinin faaliyete geçmesiyle parçalara ayrıldı. Kısa sürede tamamlanan öğütme işleminin ardından eserin yarısı çerçevenin dışında parçalanmış halde kaldı.



Daha sonra Banksy, Instagram hesabı üzerinden tablonun imha edildiğini gösteren videoyu paylaşarak, altına "Açık artırmada satılma ihtimaline karşı, bir kaç yıl önce tablonun içine öğütücü yerleştirmiştim." diye yazdı. Video görüntüsünde, müzayede salonunda bulunan kişilerin eserin parçalanmasını gördükleri sırada şaşkınlıklarını saklayamamaları dikkati çekti.



Sotheby's Müzayede Evi olayla ilgili inceleme başlatırken, tabloyu kimin satın aldığı açıklanmadı.